Marathi News
रेझ्युमे अपडेट करा! एसटी महामंडळात 17,450 पदांवर नोकरी; जाणून घ्या तपशील

ST Mahamandal Bharti: एसटीकडे बसगाड्यांची संख्या वाढत असल्याने, चालक आणि मदतनीसांची कमतरता जाणवतेय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 7, 2026, 02:10 PM IST
रेझ्युमे अपडेट करा! एसटी महामंडळात 17,450 पदांवर नोकरी; जाणून घ्या तपशील
एसटी महामंडळ भरती

ST Mahamandal Bharti: महाराष्ट्र राज्य मार्ग वाहतूक महामंडळ म्हणजेच एसटीमध्ये लवकरच 17 हजार 450 ड्रायव्हर आणि मदतनीसांच्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार आहेत. ही भरती भविष्यात येणाऱ्या 8 हजार नव्या बसगाड्यांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. यामुळे एसटीच्या सेवेत सुधारणा होऊन अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

एसटीकडे बसगाड्यांची संख्या वाढत असल्याने, चालक आणि मदतनीसांची कमतरता जाणवत आहे. नव्या बससाठी मनुष्यबळ नसल्यास सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच ही मोठी भरती करण्यात येत आहे. यामुळे बससेवा सुरळीत चालून प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळणार आहे. याद्वारे मनुष्यबळ मिळाल्याने एसटीची क्षमता वाढेल, असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केलाय. 

कशी असेल निविदा प्रक्रिया? 

ही भरती ई-निविदा पद्धतीने राबवली जाणार असून 2 ऑक्टोबरपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. एसटीच्या संचालक मंडळाच्या अलीकडील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही मेगा भरती 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल आणि भाडेतत्त्वावर मनुष्यबळ घेण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सहा प्रादेशिक विभागांनुसार होईल, जेणेकरून सर्व भागांत समान वाटप होईल.

किती मिळेल पगार? 

नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिळेल. याशिवाय एसटी महामंडळाकडून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संस्थांकडून हे कर्मचारी उपलब्ध होतील आणि वेळेवर कामाला लागतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये वाढतील आणि ते अधिक कार्यक्षम होतील.

निर्णय प्रक्रिया कशी झाली?

एसटीच्या संचालक मंडळाची बैठक नुकतीच झाली. ज्यात बससेवा सुधारण्यासाठी मनुष्यबळाची चर्चा झाली. कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. यामुळे महामंडळाला लवचिकता मिळेल आणि खर्च नियंत्रणात राहील. मंत्री सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि त्याचे फायदे सांगितले.

प्रवाशांना काय फायदा?

हे मनुष्यबळ मिळाल्याने प्रवाशांना सतत, सुरक्षित आणि उत्तम दर्जाची बससेवा मिळेल. बसगाड्या वेळेवर धावतील आणि अपघात कमी होतील, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी विश्वास व्यक्त केला. यामुळे एसटीची प्रतिमा उंचावेल आणि अधिक प्रवासी आकर्षित होतील. एकूणच ही भरती एसटीच्या विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

