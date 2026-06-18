गोरेगावातील घर लागणारे ठरणार नशीबवान; 13 घरांसाठी तब्बल 17,755 अर्ज

Mhada Housing Lottery : मागच्या काही वर्षात म्हाडाची घर खरेदी करण्याच्या दिशेने सर्वसामान्यांचा ओढा वाढत आहे. यंदा म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे 2,640 घरांच्या विक्रीसाठी सोडत जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार 2,640 घरांच्या विक्रीसाठी तब्बल 75,366 अर्ज प्राप्त झाले असून यात अधिकतर अर्ज हे गोरेगावमधील पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी आले आहेत. तब्बल 17,755 अर्ज फक्त गोरेगाव येथील 13 घरांसाठी असले असून म्हणजेच येथील एका घरासाठी 1365 अर्जदार रांगेत आहेत. त्यामुळे घराच्या संख्येच्या तुलनेत अर्जांची संख्या पाहता येथे घर मिळणाऱ्या व्यक्ती या नशीबवान ठरणार यात शंकाच नाही.
कन्नमवार नगर-विक्रोळी, जुने मागाठाणे-बोरिवली, सिद्धार्थ नगर-गोरेगाव, गांधीनगर-वांद्रे, पंतनगर-घाटकोपर, गोराई बोरिवली, सुभाष नगर-चेंबूर, गिरगाव, वडाळा, कोपरी-पवई, माझगाव, तुंगा-पवई, लोकमान्य नगर-दादर, पहाडी गोरेगाव आणि अॅण्टॉप हिल-वडाळा आदी गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील विविध उत्पन्न गटांसाठी 2,640 सदनिकांची म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे सोडत जाहीर केली होती.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे यात अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 145 , मध्यम उत्पन्न गटासाठी 798, अल्प उत्पन्न गटासाठी 858, तसेच उच्च उत्पन्न गटासाठी 839 सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सोडतीसाठी प्राप्त स्वीकृत अर्जदारांची अंतिम यादी नुकतीच म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यंदा म्हाडाला प्राप्त झालेल्या अजपैिकी सर्वाधिक अर्ज गोरेगावातील 13 घरांसाठी आले आहेत. अत्यल्प गटासाठी असलेल्या या परांची किंमत 32 लाख 36 हजार रुपये आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या लॉटरीतील सर्वात कमी किंमतीचे घर पीएमजीपी मानखुर्द येथे असून त्याची किंमत 29 लाख 37 हजार रुपये आहे. चार घरांसाठी सोडतीत समावेश असून या घरांसाठी केवळ 48 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सर्वात महागडे घर ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमध्ये असून त्याची किंमत 6 कोटी 82 लाख रुपये आहे. येथील दोन घरांसाठी 21 अर्ज आले आहेत.