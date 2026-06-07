/ग्रामीण पर्यटन, फार्मस्टे, व्हिला, सुट्टीसाठी आता तुम्हालाही भाड्याने देता येईल प्रॉपर्टी; सरकारने शिथिल केले नियम

Tourism : पर्यटन धोरण 2024 मधील दुरुस्त्यांद्वारे हॉटेल, होमस्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट आणि व्हेकेशन रेंटल होम्स यांच्या व्याख्यांमध्ये बदल करून अनेक बंधनकारक अटी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण पर्यटन, फार्मस्टे, व्हिला, सुट्टीसाठी भाड्याने दिली जाणारी घरे, तसेच हेरिटेज पर्यटनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार, हॉटेल व्यवसायासाठी केंद्र सरकारच्या स्टार कॅटेगरी प्रमाणपत्राची सक्ती हटविण्यात आली आहे. यापूर्वी एक ते पाच स्टार श्रेणीतील निकष पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. आता पर्यटन मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या आदरातिथ्य मानकांनुसार सुविधा आणि सेवा पुरविणारी, किमान दहा खोल्या आणि संलग्न स्नानगृहे असलेली निवास व्यवस्था हॉटेल म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम हॉटेल व्यावसायिकांना 3 जून रोजी पर्यटन विभागाने घेतलेल्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
होमस्टे आणि व्हेकेशन रेंटल्ससाठीचे नियमही सुलभ केले आहेत. पूर्वी पर्यटकाने घरमालक किंवा त्याच्या कुटुंबासोबत राहणे अपेक्षित होते. आता ही अट रद्द केली असून, निवासी वातावरणातील किमान एक खोली असलेली कोणतीही निवास व्यवस्था होमस्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट किंवा व्हेकेशन रेंटल म्हणून नोंदविता येणार आहे. अशा युनिट्सची नोंदणी पर्यटन संचालनालय किंवा एमटीडीसीकडे करता येणार आहे.
दुरुस्ती करताना सरकारने खासगी मालकीचे किल्ले आणि राजवाडे हेरिटेज हॉटेलमध्ये रूपांतरित करण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे. ही तरतूद यापूर्वीच्या पर्यटन धोरणातही होती. मात्र पर्यटन क्षेत्रातील नियम अधिक सुलभ झाल्याने अशा वारसा वास्तूंच्या पर्यटन विकासाला गती मिळू शकते. राजस्थानच्या धर्तीवर ऐतिहासिक वास्तूंचा पर्यटनासाठी अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पर्यटन क्षेत्रातील नियमांचे ओझे कमी करून गुंतवणूक वाढविणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि राज्यातील पर्यटक निवास सुविधांची संख्या वाढविणे हा या दुरुस्तीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
आधी : हॉटेल, होमस्टेसाठी 1 ते 5 स्टार श्रेणीचे निकष आणि स्टार प्रमाणपत्र आवश्यक होती. तसेच ट्रॅव्हल फॉर लाइफ व स्वच्छता ग्रीन लीफसारखी प्रमाणपत्रे बंधनकारक होती.
आता: किमान 10 खोल्या आणि संलग्न स्नानगृहे आवश्यक आहेत. पर्यटन मंत्रालयाच्या आदरातिथ्य मानकांचे पालन पुरेसे ठरेल. स्टार प्रमाणपत्र आणि इतर प्रमाणपत्रांची सक्ती नाही.