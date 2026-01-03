महाराष्ट्रात बिनविरोध विजयी झालेले जवळपास 100 नगरसेवक अडचणीत? राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बिनविरोध उमेदवारांची होणार चौकशी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगानं बिनविरोध उमेदवारांचा अहवाल मागवला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 3, 2026, 04:45 PM IST
Maharashtra Municipal Election 2026 : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीत अत्यंत  धक्कादायक प्रकार घडला आहे.  निवडणुका होण्याआधीच निकाल लागला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 100 नगरसेवक बिनविरोध निवडूण आले आहेत. या विजयी नगरसेवकांनी ना प्रचार केला, ना यांच्या निवडीसाठी मतदान झाले.  AB फॉर्म भरला  आणि हे उमेदवार डायरेक्ट नगरसेवक झाले आहेत. 29 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपचे 44, शिवसेना शिंदे 22 नगरसवेक, तर, राष्ट्रवादीचे 2 आणि  एक अपक्ष उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे. या विजयी नगरसेवकांची आता चौकशी होणार आहे. 

बिनविरोध उमेदवारांची चौकशी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला. आयोगानंबिनविरोध उमेदवारांचा अहवाल  मागवला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव, प्रलोभन किंवा जबरदस्तीचा वापर झाला का, याबाबत आयोगाने संबंधित महानगरपालिकांकडून सविस्तर अहवाल मागवले आहेत.

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार असून मतमोजणी होणार आहे. 16 जानेवारीला निकाला जाहीर होणार आहे. मतदानाआधीच ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचे पाच आणि शिवसेनेचे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. पिंपरी- चिंचवड, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथेही किमान एक भाजप उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे.

संबंधित प्रभागांतील निवडणूक अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त (निवडणूक प्रभारी) आणि पोलीस आयुक्तांकडून अहवाल मागवले जातील असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे अहवाल प्राप्त होईपर्यंत बिनविरोध निवडीची अधिकृत घोषणा करण्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाने मुंबईतील कुलाबा येथील काही प्रभागांमध्ये उमेदवारांना दबावाखाली बेकायदेशीररीत्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगावर टीका करत हे सगळ ढोंग असल्याचे म्हटले आहे.  हे ढोंग आहे सगळ खरं आयुक्त काय चौकशी करणार. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुद्धा सांगितलं उमेदवारी मागे घ्या असा फोन केला. याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

