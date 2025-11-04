दुबार मतदार कसे ओळखणार? राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितला सगळा प्लॅन, 'डबल स्टार असल्यास...'

राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. त्यासोबत त्यांनी दुबार मतदानसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विरोधांनी मतदार याद्यांमधील दुबार नावे हटवून मगच निवडणुका घ्या, अशी मागणी लावून धरली होती. विरोधकांच्या या मागणीची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. त्यांनी दुबार मतदान संदर्भात सगळा प्लॅन तयार केला आहे. त्याबद्दल त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे.
दुबार मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने मार्ग शोधला आहे. निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांसाठी वेगळी यादी तयार केली आहे. तसंच निवडणूक आयोगाने एक टूल तयार केला आहे. ज्या मतदारांची दुबार नावं आहेत, त्यांच्यासमोर डबल स्टार असणार आहे. या डबल स्टार असलेल्या मतदाराशी संपर्क केला जाणार आहे. मग मतदाराला कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करायचं आहे, हे विचारलं जाईल आणि त्यानंतर त्याच मतदान केंद्रावर मतदाराला मतदान करता येणार आहे. दुबार नावं असलेल्यास मतदाराला एकाच केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा मिळेल. शिवाय जर त्या मतदाराने काहीही संपर्क केला नाही तर सगळ्या मतदार केंद्रांवर डबल स्टार मतदार अशीच त्याची नोंद करण्यात येणार आहे.
मतदार केंद्रावर असा मतदार आढळल्यास त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे. त्यात असं नमुद असेल की त्याने मतदार केंद्रावर त्याने मतदान केलेलं नाही किंवा या मतदानानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन तो मतदान करणार नाही, एकाच मतदान केंद्रावर त्याला मतदान करता येईल असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
तसंच मतदारांच्या सोयीसाठी मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. मतदारांना त्यांचं नाव, मतदार केंद्र, उमेदवारविषयी माहिती मिळेल. गुन्हेगारी, शैक्षणिक, आर्थिक संपत्तीविषयी माहिती मिळू शकेल.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख - 10 नोव्हेंबर 2025
उमेदवारी अर्जसाठी अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
माघार घेण्याची मुदत - 21 नोव्हेंबर
मतदान - 2 डिसेंबर
मतमोजणी - 3 डिसेंबर
शासन अधिकृत निकाल - 10 डिसेंबर