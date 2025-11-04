English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दुबार मतदार कसे ओळखणार? राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितला सगळा प्लॅन, 'डबल स्टार असल्यास...'

मतदार याद्यांमधील दुबार नावे हटवून मगच निवडणुका घ्या, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने दुबार मतदानसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 4, 2025, 04:49 PM IST


राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. त्यासोबत त्यांनी दुबार मतदानसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विरोधांनी मतदार याद्यांमधील दुबार नावे हटवून मगच निवडणुका घ्या, अशी मागणी लावून धरली होती. विरोधकांच्या या मागणीची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. त्यांनी दुबार मतदान संदर्भात सगळा प्लॅन तयार केला आहे. त्याबद्दल त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. 

दुबार मतदार कसे ओळखणार?

दुबार मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने मार्ग शोधला आहे. निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांसाठी वेगळी यादी तयार केली आहे. तसंच निवडणूक आयोगाने एक टूल तयार केला आहे. ज्या मतदारांची दुबार नावं आहेत, त्यांच्यासमोर डबल स्टार असणार आहे. या डबल स्टार असलेल्या मतदाराशी संपर्क केला जाणार आहे. मग मतदाराला कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करायचं आहे, हे विचारलं जाईल आणि त्यानंतर त्याच मतदान केंद्रावर मतदाराला मतदान करता येणार आहे. दुबार नावं असलेल्यास मतदाराला एकाच केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा मिळेल. शिवाय जर त्या मतदाराने काहीही संपर्क केला नाही तर सगळ्या मतदार केंद्रांवर डबल स्टार मतदार अशीच त्याची नोंद करण्यात येणार आहे. 

मतदार केंद्रावर असा मतदार आढळल्यास त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे. त्यात असं नमुद असेल की त्याने मतदार केंद्रावर त्याने मतदान केलेलं नाही किंवा या मतदानानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन तो मतदान करणार नाही, एकाच मतदान केंद्रावर त्याला मतदान करता येईल असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. 

तसंच मतदारांच्या सोयीसाठी मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. मतदारांना त्यांचं नाव, मतदार केंद्र, उमेदवारविषयी माहिती मिळेल. गुन्हेगारी, शैक्षणिक, आर्थिक संपत्तीविषयी माहिती मिळू शकेल.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या तारखा जाहीर

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख  - 10 नोव्हेंबर 2025
उमेदवारी अर्जसाठी अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
माघार घेण्याची मुदत - 21 नोव्हेंबर
मतदान - 2 डिसेंबर
मतमोजणी - 3 डिसेंबर
शासन अधिकृत निकाल - 10 डिसेंबर 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

