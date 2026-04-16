राज्यात वीज महागणार पण... फडणवीस सरकार मिळालेला अतिरिक्त पैसा कोणाला देणार? समोर आला नेमका प्लॅन

Increase In Electricity Charges: महाराष्ट्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्राची 'औद्योगिक राज्य' या ओळखीला धक्का बसणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं झालंय काय पाहूयात... 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 09:23 AM IST
राज्य सरकारचा निर्णय चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फेसबुकवरुन, रॉयटर्सवरुन साभार)

Increase In Electricity Charges: आधीच प्रचंड ऊन आणि उष्णतेमुळे महाराष्ट्रातील लोकांना घाम फुटलेला असतानाच राज्य सरकारने घाम फोडणारी बातमी दिली आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून वीज स्वस्त असल्याचा दावा केला जात असला तरी सत्य वेगळेच आहे. वीज स्वस्त केल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारनेच आता वीज विक्रीवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून प्रतियुनिट तब्बल 9.90 पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही अतिरिक्त कर वसुली औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून केली जाणार आहे. म्हणजेच घरगुती वीजदरांवर याचे परिणाम होणार नसले तरी हा निर्णय व्यवसायिकांना घाम फोडणारच आहे.

आधी किती दर होता? आता किती असणार?

महावितरणने 1 डिसेंबरपासून ही वसुली लागू झाल्याची घोषणा केली आहे. आता औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडून विक्री कर म्हणून प्रतियुनिट अनुक्रमे 28.94 पैसे आणि 27.90 पैसे आकारले जातील. यापूर्वी हा दर अनुक्रमे 19.04 पैसे आणि 18.00 पैसे इतकाच होता. म्हणजेच आता उद्योग, व्यवसायांसाठी वीज हवी असेल तर खिसा अधिक खाली करावा लागणार आहे.

राज्यातून उद्योग इतर राज्यांत जाण्याची भीती

मात्र राज्यात अशाप्रकारे वीजदर वाढल्याने याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक राज्य या प्रतिमेला बसू शकतो अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात वीजदर तुलनेने फारच जास्त आहेत. उद्योगांना वीजदर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा होती; मात्र कर वाढवून वीज आणखी महाग करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातून उद्योगांचे पलायन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, अशी भीती ऊर्जातज्ज्ञ महेंद्र जिचकर यांनी व्यक्त केली आहे.

विक्रीकराच्या रकमेचा उपयोग कुठे केला जाणार?

राज्य सरकाच्या मालकीच्या महावितरण कंपनीच्या विजेवरील विक्रीकर राज्य सरकारच्या खात्यात जमा होतो. करातील या वाढीचा उपयोग कुठे केला जाणार हे ही ठरवण्यात आलं आहे. या वाढीव विक्रीकरातून मिळणारी रक्कम राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' योजनेसाठी केला जाणार आहे.

उद्योजकांवरील भार वाढला

याआधीच रूफटॉप सोलर बसवून सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्या उद्योगांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज आणि टीओडी नियमांतील बदलांमुळे आर्थिक ताण वाढला असतानाच आता पुन्हा वीज दरवाढ करण्यात आली आहे. मागील काही काळातील राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयांमुळे उद्योजकांचं वीजबिल मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आता इतर उद्योगांसह व्यावसायिक ग्राहकांवरही या करवाढीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळेच उद्योजक राज्य सोडून जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

