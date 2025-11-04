English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विश्वविजेत्या 3 महिला खेळाडूंचा राज्य सरकार करणार सत्कार; पुरुष खेळाडूंना 1 कोटी, तर महिलांना किती मिळणार बक्षीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली असून राज्य सरकारकडून विश्वविजेत्या महाराष्ट्राच्या 3 महिला खेळाडूंचा सत्कार करणार आहे. पुरुष खेळाडूंना 1 कोटींचं पारितोषक तर मग महिला खेळाडूंना कितीचं बक्षीस दिलं जाणार याची उत्सुकता आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 4, 2025, 03:18 PM IST
रविवारी दक्षिण ऑफ्रिकेचा पराभव करुन महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्डकप जिंकला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच तब्बल 52 वर्षांनंतर ही कामगिरी केली आहे. त्यामुळे विश्वचषक जिंकल्यानंतर टीम इंडियावर आत कौतुकांसह बक्षिसांचाही वर्षाव होत असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे या विश्वविजेत्या खेळांडूंचं त्यांच्या त्यांच्या राज्य सरकारकडूनही सत्कार करण्यात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनीही टीम इंडिया टीममधील खेळाडू रेणुका सिंग ठाकूर हिला 1 कोटींचं बक्षीस जाहीर केले आहे. मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारनेही मंत्रिमंडळात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 

काय म्हणालेत मुख्यमंत्री?

टीम इंडियातील महाराष्ट्राच्या 3 खेळाडूंचा राज्य सरकारकडून सत्कार करण्यात येणार आहे. महिला विश्वचषक जिंकल्यानं अभिनंदनाचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळात मांडण्यात आला. त्यानुसार या खेळाडूंना कॅश प्राईज देण्यात येणार आहे. तर  संपूर्ण टीमचाही सत्कार करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. तर आयसीसी महिला विश्वचषकावर पहिल्यांदाच भारताचे नाव कोरणाऱ्या भारतीय संघाचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. याबाबतच्या अभिनंदन प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या खेळाडू स्मृती मानधाना, जेमिमा रॉड्रीग्ज, आणि राधा यादव यांना या ऐतिहासिक विजयातील भागीदारीसाठी रोख पारितोषिकाने गौरवान्वित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

 पुरुष खेळाडूंना 1 कोटी, तर महिलांना किती मिळणार बक्षीस?

भारतीय पुरुष संघाने 2024 मध्ये टी20 वर्ल्डकपवर आपलं नाव कोरलं होतं, तेव्हा राज्य सरकारने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जैस्वाल या चार खेळाडूंचा भव्य सत्कार केला होता. या चारही खेळाडूंना राज्य सरकारने प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचे बक्षिस दिलं होतं. पणदुसरीकडे महाराष्ट्राच्या तिन्ही महिला खेळाडूंना किती रोख पारितोषिक दिलं जाईल? याची घोषणा अद्याप करण्यात आली नाही. त्यामुळे आता महिला खेळाडूंना राज्य सरकार किती रुपयांचं बक्षीस देण्यात आहेत याची उत्सुकता लागली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

