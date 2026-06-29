'मयंक दुसऱ्या दरवाजातून...,' लोकलमध्ये हत्येआधी नेमकं काय घडलं होतं? राज्य गृहमंत्र्यांनी सगळंच सांगितलं, 'रोशनने प्रवाशांना...'

मुंबई लोकलमध्ये मयंक लोहार या तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या केल्याप्रकरणी रोशन सुवर्णा याला अटक करण्यात आली आहे. मुंबईची लाइफलाइन असणाऱ्या लोकलमध्ये गर्दीच्या वेळी झालेल्या या हत्याकांडाने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान याप्रकरणी राज्य गृहमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत निवेदन दिलं असून नेमकं काय झालं होतं याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
"23 जून रोजी रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांच्या सुमारास चर्चगेट-नालासोपरा लोकलमधील फर्स्ट क्लास डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरुन लोकलमध्ये मयंक लोहार आणि रोशन सुवर्णा यांच्यात वाद झाला. यावेळी इतर प्रवाशांनी आरोपीस समजावून मयंक लोहार यास दुसऱ्या दरवाजाजवळ उभे केले होते. पण आरोपीने रागाच्या भरात अत्यंत अनपेक्षितपणे बॅगेतूच चाकू काढला आणि चाकूने मयंकवर जीवघेणा हल्ला करत छाती, पोटावर वार केले. ही घटना इतर प्रवाशांसाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक होती," अशी माहिती योगेश कदम यांनी दिली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आरोपीने चाकूचा धाक दाखवत इतर प्रवाशांना मयंकला मदत करण्यापासून रोखलं होतं. लोकल बोरिवली स्थानकावर थांबताना वेग कमी झाला असता आरोपीने उडी मारली आणि पळून गेला. यानंतर इतर प्रवासी आणि पोलिसांनी गंभीर जखमी झालेल्या मयंकला शताब्दी रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं".
"मयंक लोहारचे वडील रमेश लोहार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बोरिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून ओळख पटवली आणि 15 तासात आरोपीला अटक केली," असंही त्यांनी सांगितलं.
मुंबईच्या लोकलमधून 75 ते 80 लाख प्रवासी प्रवास करतात. इतक्या मोठ्य़ा प्रमाणात लोकांवर लक्ष ठेवणं हे अशक्य आहे. यामुळे सीसीटीव्हीचं जाळं पसरवलं आहे. 177 रेल्वे स्टेशन्सवर 6900 सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्रीय आहेत. 20 पोलीस स्थानकात 24 तास मॉनिटरिंग सुरु असतं असं ते म्हणाले आहेत.
4185 लोहमार्ग पोलीस अंतर्गत एवढी पद मंजूर आहेत. त्यापैकी 3408 पदे भरलेली आहेत. अतिरिक्त 2000 होमगार्डची पदे तिथे मंजूर करण्यात आली आहेत. 2000 पैकी 1520 होमगार्ड कार्यरत आहेत. सीसीटीव्हीची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला पण पत्र व्यवहार केलेला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
75 ते 80 लाख प्रवासी प्रवास करत असताना सर्वांचं स्कॅनिंग करणं अशक्य आहे. जर कोणी संशयित आढललं तर त्यांचं स्कॅनिंग करतो. रेल्वे डब्याच्या आत असणारे कर्मचारीही स्कॅनिंग करत असतो. सीसीटीव्हीची संख्या आणि गस्त वाढवणं यावर आपण जोर देणार आहोत. महिलांसोबत अनुचित प्रकार घडणार नाही याची काळजी पोलिसांनी होमगार्ड घेत असतात. प्रत्येक ट्रेनमध्ये 4 कर्मचारी तैनात असतात. 1512 ही नुकतीच हेल्पलाइन देखील चालू करण्यात आलेली आहे. यावर 1 लाख 56 हजार फोन आले आहेत. 56 हजार प्रवाशांचे 4 कोटी 36 लाख परत मिळवून देण्यात यशस्वी आलो आहोत. 303 गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई केली आहे. 177 आरोपींवर ड्रग्ज, मद्यप्राशन केल्याप्रकरणी कारवाई केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
63 ठिकाणांची ओळख पटवली आहे, जिथे जास्त अपघात होतात. तिथे उपाययोजांसाठी प्रयत्न करत आहोत. अपघात झालेल्या लोकांना लवकर मदत मिळावी यासाठी 177 रेल्वे स्थानकावर मेडिकल रूम सुरू करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवला आहे असं त्यांनी सांगितलं.