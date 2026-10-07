'महाराष्ट्र शहरी नक्षलवाद्यांचे केंद्र', स्वत:ची बाजू मांडताना राज्य सरकारनेच कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रावर असं का लिहून दिलं?

राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, 'महाराष्ट्रात शहरी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढत असून राज्य हे माओवाद्यांचे मुख्य केंद्र बनले आहे', असा दावा केला आहे. शहरी नक्षलवाद्यांचा वाढता प्रभाव पाहता त्यांच्या बेकायदेशीर आणि विध्वंसक कारवायांचा सामना करण्यासाठी एका विशेष कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता होती असं म्हणत राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या'चे समर्थन केले आहे. हा कायदा 2024 मध्ये अस्तित्वात आला आहे. काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, या याचिकांना उत्तर म्हणून राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
माओवादी कारवायांचे मुख्य केंद्र बनल्याचा दावा करताना त्या समर्थनार्थ सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीचा दाखला दिला आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यात 64 सक्रिय संलग्न संघटना (फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स) कार्यरत असून ही संख्या देशात सर्वाधिक आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. गृहविभागाचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्यामार्फत राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दखल केले. त्यात, 'महाराष्ट्र हे शहरी नक्षलवाद्यांचे केंद्र' असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कायदा करण्यापूर्वी एका संयुक्त समितीने 15 हजारांहून अधिक आक्षेप आणि सूचनांचा विचार केला होता. या प्रक्रियेनंतर, कायद्याची व्याप्ती विशेषतः डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांपुरती मर्यादित करण्यात आली आणि तपास सहायक आयुक्त किंवा पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत करणे अनिवार्य करण्यात आले. हा कायदा करण्याच्या विधिमंडळाच्या अधिकाराचेही सरकारने समर्थन केले.
न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ते कोणतीही थेट कायदेशीर हानी किंवा वैयक्तिक तक्रार दाखवू शकले नाहीत, असा दावा करून सरकारने या याचिका फेटाळण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. कारवाया रोखण्यासाठी भक्कम कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण करण्याचे सरकारचे कर्तव्य यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
विधानसभेने जुलै 2025 मध्ये (संयुक्त निवड समितीच्या आढाव्यानंतर) हा कायदा मंजूर केला. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर 15 डिसेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. सरकारचे म्हणणे आहे की इतर नक्षलबाधित राज्यांत (छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड) असे कायदे आहेत, पण महाराष्ट्रात फ्रंटल संघटनांवर बंदी घालण्याची स्वतंत्र चौकट नव्हती. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरी भागांत त्यांचे जाळे आहे असंही सरकारने कायद्याचं समर्थन करताना म्हटलं आहे.