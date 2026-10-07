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'महाराष्ट्र शहरी नक्षलवाद्यांचे केंद्र', स्वत:ची बाजू मांडताना राज्य सरकारनेच कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रावर असं का लिहून दिलं?

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर हे लिहून देताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि राज्य सरकारने कोर्टात काय सांगितलंय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 07:52 AM IST
'महाराष्ट्र शहरी नक्षलवाद्यांचे केंद्र', स्वत:ची बाजू मांडताना राज्य सरकारनेच कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रावर असं का लिहून दिलं?
Image Credit: न्यायालयामध्ये राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिलं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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