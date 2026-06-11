मतदान तोंडावर अन् काँग्रेसमध्ये खळबळ; उमेदवार गायब, पैशांच्या आरोपांवरून वाद

अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारामुळं राजकीय ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीचं मतदान अवघ्या काही दिवसांवर आलं असतानाच, काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख मागील सहा दिवसांपासून अचानक गायब झाले आहेत. हर्षजीत देशमुखांनी पैसे घेतल्याचे आरोप काँग्रेसचेच नेते करत आहेत. या आरोपानंतर आता हर्षजीत देशमुख विरुद्ध काँग्रेस असा सामना रंगल्याचं दिसत आहे. अमरावती विधान परिषदेचे काँग्रेस उमेदवार हर्षजीत देशमुख गेल्या 6 दिवसांपासून जिल्ह्यातून गायब आहे. मतदानाची दिवस जवळ आला असतानाच, ते नागपुरात खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचं समोर आलंय.
अमरावती काँग्रेस आणि यशोमती ठाकूर चांगल्याच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. यशोमती ठाकुरांनी हर्षजीत देशमुखांवर कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा थेट आरोप करत, खळबळ उडवून दिली. यशोमती ठाकूर यांनी थेट अर्थकारणाचे आरोप केल्यानंतर आता हर्षजीत देशमुखांनीही यावर प्रत्युत्तर दिलं. यशोमती ठाकूर यांनी केलेले आरोप चुकीचे आणि बिनबुडाचे असल्याचं सांगत, त्यांनी तब्येतीचं कारण पुढे केलं. यशोमती ठाकूर यांचे आरोप चीड आणणारे असून त्या आपल्याला माघार घेण्यास ते प्रवृत्त करत असल्याचं देशमुखांचं म्हणणं आहे. पण, आपण माघार घेतली नाही शेर अभी जिंदा है... असं म्हणत त्यांनी डिजिटल माध्यमातून मतदारांच्या संपर्कात असल्याचं सांगितल आहे.
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काँग्रेसचे स्थानिक नेते जक वंचितला पाठिंबा देण्याच्या तयारीतील तर मॅनेज कोण आहे? असा सवालही देशमुखांनी केलाय. हर्षजीत देशमुख यांच्या आरोपांवर यशोमती ठाकूरांनीही प्रत्युत्तर दिलंय. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे असं म्हणत त्यांनी हर्षजीत देशमुख यांना निवडणूक लढवण्याचं आव्हान दिलंय. अमरावती काँग्रेसमधील या राड्यावर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांचीही पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया आलीय. अमरातीत यशोमती ठाकूर यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचं सांगत सपकाळांनी भाजपला लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळालं. अमरावतीत काँग्रेसमधील या अंतर्गत वादात भाजपनंही जोरदार आसूड ओढले.
अमरावतीत काँग्रेस नेतेच एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडतायेत. यावरून अमरावतीतही काँग्रेसची कोंडी झाली, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळं आता हर्षजीत देशमुख नाही तर मग काँग्रेस कुणाला पाठिंबा देणार? अमरावतीची स्थानिक काँग्रेस ही वंचितच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार का? याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय.