  • मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला स्थगिती; मुंबईतील BKC स्टेशनचे काम तात्काळ थांबवण्याचे कोर्टाचे आदेश

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे,.  मुंबईतील BKC स्टेशनचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 25, 2025, 01:35 PM IST
Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project Work : मोदी सरकाराचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या भारतातील बहुप्रतिक्षित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील स्टेशनच्या बांधकामादरम्यान वायू प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर बीएमसीने ही कारवाई केली आहे. गंभीर दखल घेत, मुंबई महानगरपालिकेने हे काम तात्काळ थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम थांबले आहे.

बीकेसीमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामामुळे धूळ आणि प्रदूषण वाढल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर, महानगरपालिकेच्या तपासणीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले. पाणी शिंपडणे आणि पर्यावरणीय नियमांसारख्या आवश्यक धूळ नियंत्रण उपायांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. संस्थेला तात्काळ सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिकेने संबंधित एजन्सीला तात्काळ सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि या सुधारणा पूर्ण होईपर्यंत काम पुन्हा सुरू होणार नाही असा इशारा दिला आहे. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असेही महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालय वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर म्हणाले, "आमचे प्रथमदर्शनी मत असे आहे की महानगरपालिका आयुक्त आणि एमपीसीबीचे सदस्य सचिव यांनी संबंधित एमसीजीएम आणि एमपीसीबी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचे वैयक्तिकरित्या स्पष्टीकरण द्यावे." खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की ज्या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नाही अशा ठिकाणी काम थांबवण्याच्या सूचना जारी केल्या पाहिजेत.

अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काय सांगितले?

दक्षिण मुंबईतील फोर्ट, कफ परेड आणि कुलाबा भागात, चार बांधकाम आणि पुनर्विकास स्थळांवर बीएमसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याचे पॅनेलला आढळून आले. या समस्या किरकोळ त्रुटी नव्हत्या, तर मूलभूत धूळ नियंत्रण आणि साइट व्यवस्थापन उपायांमध्ये मूलभूत कमतरता होत्या, जरी सुधारात्मक कारवाईसाठी बराच वाव होता. अहवालात म्हटले आहे की चारपैकी तीन स्थळे बीएमसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक असलेल्या मूलभूत प्रदूषण नियंत्रण आणि सुरक्षा उपायांचे जवळजवळ पूर्णपणे पालन करत नव्हती. एका ठिकाणी - ओपल कन्स्ट्रक्शन्स - एक्यूआय मॉनिटर बसवण्यात आला होता परंतु तो बांधकाम सुरू असलेल्या २० मजली इमारतीच्या तळमजल्यावर होता. अहवालात म्हटले आहे की उर्वरित तीन ठिकाणी - कल्पतरू चेंबर्स, डीजी चेंबर्स आणि मॅजेस्टिक आमदार निवास - आवश्यक निकषांचे व्यापक आणि वारंवार उल्लंघन आढळून आले. बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये नियमांचे पालन न केल्याचेही पॅनेलला आढळून आले.

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदूषण प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मुंबईत हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) मध्ये अलिकडेच झालेल्या वाढीनंतर, उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. अनुपालन वाढले. पॅनेलने असे नमूद केले की वॉटर स्प्रिंकलर, फॉगिंग आणि स्मॉग गनचा वापर मर्यादित, अनियमित किंवा कॉस्मेटिक आहे आणि तो प्रामुख्याने अशा क्षेत्रांपुरता मर्यादित असल्याचे दिसून येते जिथे अधिकारी स्पष्ट अधिकार क्षेत्राचा दावा करतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project WorkStop the Mumbai-Ahmedabad bullet train projectCourt order to stop work of BKC station in Mumbai immediatelyमुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पमुंबईतील BKC स्टेशनचे काम थांबवले

