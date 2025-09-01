English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठा आंदोलकांनी लोकल ट्रेन अडवली, मोटरमनच्या केबिनमध्ये घुसले आणि... दादर, कुर्ला, स्टेशनवर प्रवासी जागच्या जागी अडकले

CSMT स्थानकावर मराठा आंदोलकांची हुल्लडबाजी सुरु आहे.  रेल्वे रुळावर उतरत मराठा आंदोलकांनी  गोंधळ घातला. आंदोलकांमुळे रेल्वे प्रवाशांचे प्रचंड हाल. मध्य रेल्वेची वाहतूक अर्धा तास उशिराने सुरु आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 1, 2025, 02:16 PM IST
मराठा आंदोलकांनी लोकल ट्रेन अडवली, मोटरमनच्या केबिनमध्ये घुसले आणि... दादर, कुर्ला, स्टेशनवर प्रवासी जागच्या जागी अडकले

Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : तांत्रिक तसेच पावासामुळे मुंबई लोकल बंद पडल्याच्या घटना आपण नेहमीच पाहतो. मात्र, पहिल्यांदाच आंदोलनामुळे मुंबई लोकल ठप्प झाली आहे.   मराठा आंदोलकांमुळे मुंबईतील नारगिकांचे महाभयानक हाल झाले आहेत. मराठा आंदोलकांनी लोकल ट्रेन अडवली. काही आंदोलाकांनी मोटरमनच्या केबिनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला.   दादर, कुर्ला, स्टेशनवर प्रवाशांची तुफान गर्दी पहायला मिळत आहे. मराठा आंदोलकांमुळे लोकल ठप्प झाल्या आहेत. प्रवासी जागच्या जागी अडकले आहेत. 

CSMT रेल्वे स्टेशनवर आंदोलकांची हुल्लडबाजी पहायला मिळाली. CSMT स्टेशनमध्ये रेल्वे रुळावर आंदोलक उतरले. आंदोलकांमुळे रेल्वे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले.  मध्य रेल्वेची वाहतूक अर्धा तास उशिराने होत आहे. CSMT स्टेशनवर लोकल ट्रेन खोळंबल्या आहेत. परिणामी CSMT स्टेशनच्या पुढे सर्व स्थानकांवर थांबलेल्या प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. प्रामुख्याने  दादर, कुर्ला, स्टेशनवर प्रवासी जागच्या जागी अडकले आहेत.  रेल्वे स्थानकावर गोंधळ घालू नये अशा सूचना मनोज जरांगे यांनी केल्या आहेत. जरांगेंच्या सूचनांना आंदोलकांची केराची टोपली दाखवली आहे.  सीएसटीमच्या प्लॅटफॉर्मवर शड्डू ठोकत आंदोलक  कुस्ती, कबड्डी, खोखो सारखे खेळ खेळत आहेत. 

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींशी असभ्य वागणुकीचा निषेध व्यक्त होतोय. आंदोलनाचं वार्तांकन करताना महिला पत्रकार आणि इतर माध्यम प्रतिनिधींना वारंवार गैरवर्तन आणि असभ्य वागणुकीला तोंड द्यावं लागतंय. मुंबई मराठी पत्रकार संघाकडून घटनांचा निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. जरांगेंनी त्वरित अशा गैरवर्तनासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी पत्रकार संघाने केलीय.  आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या सर्व पत्रकारांना सुरक्षित आणि योग्य वातावरणात वार्तांकन करता येईल अशी सुव्यवस्था आंदोलनात असावी याची काळजी घेण्याची विनंती पत्रकार संघ जरांगेंना आणि त्यांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांना करतंय. 

 

Vanita Kamble

