  Pune News : पुण्यात या सेक्टरमध्ये फक्त 95 दिवसांत बांधली 14 मजली इमारत; PMRDA ची ऐतिहासिक कामगिरी! घर बघून मनं होईल प्रसन्न

Pune News : पुण्यात 'या' सेक्टरमध्ये फक्त 95 दिवसांत बांधली 14 मजली इमारत; PMRDA ची ऐतिहासिक कामगिरी! घर बघून मनं होईल प्रसन्न

PMRDA Pune Record : पुणे शहर शिक्षणाचं माहेर घर म्हणून ओळखलं जातं. आज याच पुण्याने एक आगळावेगळा इतिहास रचला आहे. फक्त 95 दिवसांत 14 मजली इमारत बांधून सगळ्यांना अव्वाक केलं आहे. विशेष म्हणजे हे घर पाहून तुमचं मनं नक्कीच प्रसन्न होईल. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 01:22 PM IST
Pune News : पुण्यात 'या' सेक्टरमध्ये फक्त 95 दिवसांत बांधली 14 मजली इमारत; PMRDA ची ऐतिहासिक कामगिरी! घर बघून मनं होईल प्रसन्न

PMRDA Pune Record : मोठ्या मोठ्या शहरात उंच इमारती उभा राहण्यासाठी अनेक वर्ष जातात. आपण कुठल्या इमारतीमध्ये फ्लॅट बुक केल्यानंतर त्या घराचा आपल्याला ताब्या मिळेपर्यंत अनेक तारखा मिळत असतात. मे महिन्यात घर मिळलं असं सांगतात आणि नंतर ही तारखे अजून पुढे जाते आणि असं करता करता पाच सहा काय अगदी आठ महिने आपल्याच घराचा ताब्या मिळण्यासाठी वेळ लागतो. पण पुण्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) बांधकाम क्षेत्रात एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

PMRDA ची ऐतिहासिक कामगिरी!

पिंपरी चिंचवडमध्ये सेक्टर 12 मधील गृहप्रकल्पात केवळ 95 दिवसांत 14 मजली इमारत यशस्वीरित्या उभारलंय. विशेष म्हणजे या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये घेण्यात आलीय. देशातील ही पहिलीच घटना असल्याने PMRDA ने महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. एवढंच नाही तर या कामगिरीची दखल  इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड सोबत आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सनेही घेतली आहे. 

या इमारतीच्या बांधकामात अत्याधुनिक आणि सुरक्षित अशा थ्री एस प्रि-फॅब  तंत्रज्ञानाचा वापरण्यात आला. बी.जी.शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजीचे उपाध्यक्ष योगेश काजळे यांनी सांगितलं की, चिखली परिसरात या प्रकल्पात जवळपास 6 हजार घरांसाठी 40 हून अधिक इमारतींचे बांधकाम थ्री एस प्रि-फॅब या तंत्रज्ञानानेच बांधण्यात आला आहे. 

 

विशेष म्हणजे जलद बांधकामासाठी  PMRDA ने कामाच्या गुणवत्तेकडे आणि घराच्या सुंदरतेकडे दुर्लक्ष केलं नाहीय. पीएमआरडीएच्या अधिकारी रिनाज पठाण यांनी सांगितलं की,इतक्या कमी वेळात भव्य इमारत उभी राहणे ही अभिमानास्पद बाब आहे. ‘पीएमआरडीए’ने यापूर्वीचा आपलाच 100 दिवसांचा जुना विक्रम मोडीत काढत बांधकामाचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. 

विक्रमी बांधकाम :
 इमारत : 14 मजली निवासी इमारत (डी-3) एल आय जी  

एकूण क्षेत्रफळ : 94,722 चौरस फूट

सदनिका : 112 (2 बीएचके)

कालावधी : केवळ 95 दिवस

तंत्रज्ञान : प्रीकास्ट आरसीसी (इंडस्ट्रियलाइज्ड 3-एस सिस्टिम)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

