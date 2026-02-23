पुणे कोर्टातील विचित्र खटला; पतीचा शारीरिक संबंधांना नकार, पत्नीच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने असा निकाल दिला की...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुणे कोर्टातील विचित्र खटला सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.  पतीने शारीरिक संबंधांना नकार दिल्याने पत्नीने कोर्टात तक्रार दाखल केली. यानंतर न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 06:54 PM IST
Pune Crime News : पुणे कोर्टातील विचित्र खटला सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. एका महिलेने तिचा पती तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याची तक्रार केली. महिलेने अनेक गंभीर आरोप केले.  कोर्टाने या प्रकरणात असा निर्णय दिला की हा निर्णय देखील चर्चेत आला आहे. 

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पत्नीने आपली बाजू मांडली. तक्रारदार महिलेने न्यायाधीशांना सांगितले की, लग्नानंतर आम्ही दोघांनीही पती-पत्नीसारखे एकत्र राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पतीने नेहमीच अंतर ठेवले. पत्नीचा आरोप आहे की लग्नानंतर त्यांच्यात एकदाही शारीरिक संबंध निर्माण झाले नाहीत. पत्नीचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षे उलटूनही पतीच्या वागण्यात सुधारणा झाली नाही, म्हणून तिने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. इतकेच नाही तर पतीने कबूल केले की त्याचे पत्नीशी शारीरिक संबंध नाहीत. पतीच्या या विधानाच्या आधारे न्यायालयाने आता हे लग्न येथेच संपवावे असा निर्णय दिला.

नवऱ्याला पत्नीमध्ये रस नव्हता

वृत्तानुसार, या जोडप्याचे लग्न नोंदणीकृत विवाहाद्वारे झाले होते. दोन्ही कुटुंबे खूप आनंदी होती. तक्रारदार महिला लग्नानंतर  तिच्या पतीसोबत तिच्या सासरच्या घरी राहायला गेली. सुरुवातीला, पत्नीला वाटले की तिचा पती लाजाळू आहे आणि काही दिवसांत सर्व काही ठीक होईल. तथापि, एक महिना उलटूनही, तो तिला टाळत राहिला. जसजसा वेळ जात होता तसतसे पत्नीला जाणवले की तो तिच्यासोबत राहू इच्छित नाही. तिने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही उपयोग झाला नाही आणि अखेर ती तिच्या पालकांच्या घरी परतली.

पतीने आरोप मान्य केले

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, पतीने लेखी निवेदनात कबूल केले की लग्नानंतर त्यांचे कधीही संमतीने शारीरिक संबंध नव्हते. जेव्हा हे स्पष्ट झाले की वस्तुस्थितींबाबत पक्षांमध्ये कोणताही वाद नाही आणि प्रतिवादी आपली चूक कबूल करत आहे.  तेव्हा न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला. या तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये लांबलचक साक्ष आणि सविस्तर सुनावणी आवश्यक नाही. या आधारावर, न्यायाधीश बी.डी. कदम यांनी सर्व तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर, विवाह कायदेशीररित्या रद्दबातल घोषित केला आणि खटला निकाली काढला.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

