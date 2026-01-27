English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार! मीरा-भाईंदरमधील 4 पदरीउड्डाणपूल अचानक मध्येच 2 पदरी झाला, फोटो पाहून शॉक व्हाल

Mira Bhayadar Bridge Viral Photo: महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार पहायला मिळाला आहे. मीरा-भाईंदरमधील 4 पदरीउड्डाणपूल अचानक मध्येत 2 पदरी झाला आहे.  फोटो पाहून शॉक व्हाल  

वनिता कांबळे | Updated: Jan 27, 2026, 06:32 PM IST
Mira Bhayadar Bridge Viral Photo:  महाराष्ट्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरु आहेत. वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी महाराष्ट्रात उड्डाणपुलांचे जाळे उभारण्यात येत आहे. अशातच महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार पहायला मिळाला आहे.  महाराष्ट्रातील मीरा-भाईंदर शहरात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बांधण्यात आलेला एक नवीन उड्डाणपूल सध्या सोशल मीडियावर  तुफान व्हायरल होत आहे. उड्डाणपुलाच्या असामान्य रचनेमुळे नागरिक आणि नेटिझन्स गोंधळले आहेत, तर प्रशासकीय नियोजनावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मीरा-भाईंदरचा हा उड्डाणपूल सोशल मीडियावर का व्हायरल होत आहे?

मीरा रोड ते भाईंदरला जोडणाऱ्या या उड्डाणपुलाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते की उड्डाणपुलाची सुरुवात एका भव्य, चार पदरी रस्त्याने होते, परंतु नंतर अचानक मध्यभागी अरुंद होते, दुसऱ्या टोकाला फक्त दोन पदरी होते. उड्डाणपूल सामान्यतः जलद आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी बांधले जातात. तथापि, या उड्डाणपुलाच्या डिझाइनमुळे एक अडथळा निर्माण झाला आहे. जेव्हा चार लेनवरून वेगाने जाणारी वाहने अचानक दोन लेनपर्यंत अरुंद होतात तेव्हा वाहतूक कोंडी निर्माण होते आणि अपघातांचा धोका वाढतो.

स्थानिक नागरिक आणि सोशल मीडिया पेज या उड्डाणपुलाबद्दल उपहासात्मक टिप्पण्या पोस्ट करत आहेत. लोक विचारत आहेत की, "हे कोणत्या प्रकारचे अभियांत्रिकी मॉडेल आहे?" काहींनी याला "अनियोजित काम" म्हटले आहे, तर काहींनी गंमतीने याला "अभियांत्रिकी चमत्कार" असेही म्हटले आहे. या विचित्र डिझाइनवर नेटिझन्सनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी याला नियोजनाचा अभाव म्हटले आहे, तर काहींनी असे म्हटले आहे की अशा उड्डाणपुलामुळे वाहतूक सुलभ होण्याऐवजी गुंतागुंत होईल.

प्रशासनाने अशी विचित्र रचना का केली असावी?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे आणि मर्यादित जागेमुळे उड्डाणपुलाची रचना आवश्यक असू शकते. तथापि, रस्ता पूर्णपणे रुंद होईपर्यंत वाहतूक समस्या सोडवण्याऐवजी आणखी वाढण्याची भीती आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की चार लेनवरून दोन लेनमध्ये अचानक बदल करणे चालकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. वेगाने जाणाऱ्या वाहनांना अचानक लेन बदलण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे टक्कर होण्याचा धोका वाढतो. गर्दीच्या वेळी ही परिस्थिती विशेषतः गंभीर असू शकते.

या संपूर्ण प्रकरणावर संबंधित एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) विभागाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. अशी रचना का तयार करण्यात आली आणि ही समस्या कधी सोडवली जाईल याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून द्यावे अशी मागणी नागरिक करत आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी संपूर्ण उड्डाणपूल चार पदरी करण्याचा किंवा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थापनाची मागणी केली आहे. सध्या, समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी, उड्डाणपूल एक नवीन समस्या बनला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

