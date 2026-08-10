/कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; 24 तासात 200 पेक्षा जास्त नागरिकांचा घेतला चावा; रुग्णालयात एकच गर्दी

कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली आहे. अवघ्या 24 तासांत तब्बल 200 पेक्षा जास्त नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एका 11 वर्षीय मुलीवर कुत्र्याने हल्ला केल्याने ती गंभीर जखमी झाली असून, तिला पुढील उपचारासाठी सायन रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. कल्याण पश्चिमेतील संदीप हॉटेल, रेल्वे स्थानक आणि बस डेपो परिसरात नागरिकांना कुत्र्यांनी लक्ष्य केलं आहे.
कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत निर्माण झाली आहे.रविवारी दुपारपासून ते सोमवारी सकाळपर्यंत तब्बल 200 पेक्षा जास्त कुत्रा चावलेल्या रुग्णांची नोंद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कल्याणच्या रुक्मिणीबाई शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. रविवारी यातील काही जखमींवर उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आलं. तर 25 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे
11 वर्षीय मुलीवर कुत्र्याने केलेल्या हल्ल्यात ती गंभीर जखमी झाली. कुत्र्याने तिच्या शरीराचे लचके तोडल्याने तिची प्रकृती चिंताजनक असून, तिला पुढील उपचारासाठी सायन रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.
एकीकडे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असतानाच कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना सुरूच आहेत. पिसाळलेल्या कुत्र्याने 200 हून अधिक नागरिकांना चावा घेतल्याची घटना ताजी असतानाच, स्टेशन परिसरातील बस डेपो भागात आणखी 10 ते 15 जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची घटना समोर आली आहे. यामुळे कल्याण शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, पालिका प्रशासन नक्की करतंय तरी काय? असा सवाल आता जखमी नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे
भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी महापालिकेकडून लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, तरीही शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि त्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप होत आहे. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त तातडीने केला नाही, तर महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी दिला आहे
दरम्यान या घटनेचे गांभीर्य ओळखून महापौर आणि आयुक्तांनी बैल बाजार परिसरात असलेल्या निर्बिजीकरण केंद्राला भेट दिली. येत्या दोन दिवसात पूर्ण क्षमतेने हे केंद्र सुरू करण्याचा आश्वासन आयुक्तांनी दिलं आहे. त्याचबरोबर भटक्या कुत्र्यांची संख्या कशी वाढते यावर आम्ही अभ्यास अशी प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली. तर वर्षाला 18 हजारांच्या आसपास निर्बिजीकरण करणे गरजेचे असताना तितकी क्षमता नव्हती ती आता वाढवलेली आहे. एजन्सीला सांगून दररोज 40 ते 50 ऑपरेशन करण्याचं टार्गेट दिलं जाईल असं आयुक्तांनी सांगितलंय. दरम्यान काल शंभर ते दीडशे लोकांना कुत्रा चावलेला नाही, एका परिसरात 12 ते 15 जणांना कुत्रा चावल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली, मात्र डॉक्टरांनी स्वतः 130 चा आकडा सांगितला होता. त्यामुळे आयुक्त आकडे लपवत आहेत का असा संशय व्यक्त केला जात आहे.