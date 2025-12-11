English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विधीमंडळात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट; आमदार, मंत्र्यांना होतोय त्रास

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आलाय. मुंबईतील वाढत्या कुत्र्यांसंदर्भात भाजप आमदार अतुल भातखळकरांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विषय मांडला.

पूजा पवार | Updated: Dec 11, 2025, 08:03 PM IST
विधीमंडळात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट; आमदार, मंत्र्यांना होतोय त्रास
(Photo Credit : Social Media)

Nagpur :  नागपूर शहरासह विधान भवनात परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट पाहायला मिळतोय. विधान भवन परिसरात मोठ्या प्रमाणात भटके कुत्रे असल्याने त्याचा त्रास आवारातील आमदार,मंत्र्यांना होतोय. त्यामुळे आता भटके कुत्रे पकडण्याची मोहीम सुरू केलीय. 

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आलाय. मुंबईतील वाढत्या कुत्र्यांसंदर्भात भाजप आमदार अतुल भातखळकरांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विषय मांडला. आणि त्यानंतर  विधानभवन परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा गंभीर मुद्दाही समोर आलाय. अधिवेशन काळात विधानभवन परिसरातील मोकाट कुत्रे अधिकारी, कर्मचारी आणि आमदारांना त्रासदायक ठरतायत. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि त्यांची निवारा केंद्र यावरून सर्वपक्षीय आमदार आक्रमक झाले होते.

दरम्यान केवळ सत्ताधा-यांनी नाही तर विरोधकांनीही भटक्या कुत्र्यांवरून आक्रमक भूमिका घेतली. आमदाराला कुत्रा चावला तर कोण जबाबदार ? असा सवाल शिवसेना UBTचे आमदार सुनील प्रभूंनी विचारलाय. तर सगळे भटके कुत्रे पर्यावरण प्रेमींच्या घरात सोडावेत अशी मागणी आमदार महेश लांडेगेंनी केलीये. गेल्या काही दिवसात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना वाढत चालल्यात. अनेकांना भटक्या कुत्र्यांमुळे आपला जीव गमवावा लागलाय,. त्यामुळे या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा या मागणीनं जोर धरलाय.

शहर असो वा ग्रामीण भाग भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत चाललीये. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललीये. नागपूरचं विधानभवनही या समस्येनं ग्रासलंय.  विधानभवन परिसरातील कुत्रे पकडण्यासाठी पालिका कर्मचारी प्रयत्न करतायत. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि प्राणीमित्र संघटना यांच्यात समन्वय साधणं आवश्यक आहे. 

