होलिका दहनासाठी झाडाच्या फांद्या तोडणाऱ्यांना बसेल लाखोंचा दंड

Holi Festival: होळीचा सण जवळ आला की शहरात लाकूड आणि फांद्यांची मागणी वाढते. मात्र यंदा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. सणाच्या नावाखाली झाडांची तोड, फांद्या कापणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणांहून लाकूड गोळा करणे आढळल्यास संबंधितांवर थेट गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक पद्धतीने होळी साजरी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियम मोडल्यास मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, त्यामुळे यंदाची होळी सजगतेने साजरी करणे गरजेचे ठरणार आहे.
पुणे महानगरपालिकाच्या उद्यान विभागाने स्पष्ट केले आहे की परवानगीशिवाय झाडांच्या फांद्या तोडणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रकारे तोड करताना कोणी आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि तब्बल 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. शहरातील उद्याने, रस्त्यांलगतची झाडे आणि मोकळ्या जागांवरील हिरवळ संरक्षित असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना कोरड्या कचऱ्याचा किंवा नैसर्गिकरीत्या गळून पडलेल्या लाकडाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. हिरवी झाडे जाळल्यास प्रदूषण वाढते आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते. त्यामुळे सामूहिक होळीचे आयोजन करताना मर्यादित साहित्य वापरावे, असेही नमूद करण्यात आले.
रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात डीजे किंवा साउंड सिस्टम लावण्यास मनाई आहे. निश्चित वेळेनंतर ध्वनीप्रदूषण केल्यास पोलिसांकडून कारवाई होऊ शकते. रहिवासी भागात शांतता राखणे आवश्यक आहे.
रंगपंचमीच्या दिवशी रासायनिक रंगांचा अतिरेकी वापर टाळावा, असे आरोग्य विभागाने सांगितले. त्वचा आणि डोळ्यांना अपाय होऊ नये म्हणून नैसर्गिक रंग वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जबरदस्तीने रंग लावल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
टँकरचे पाणी किंवा पिण्याचे पाणी रंगांसाठी वापरणे टाळावे. पाण्याची बचत करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की सण आनंदाचा असला तरी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन होळी साजरी केल्यासच खरा उत्सव साकारेल. नियम पाळून साजरा केलेला सणच शहरासाठी आदर्श ठरेल.