घाटकोपर दुर्घटनेच्या दीड वर्षांनंतर मुंबईसह महाराष्ट्रात होर्डिंग्जवर निर्बंध;5 नियम लक्षात ठेवा!

Billboards Rules: सरकारने आणलेले निर्बंध आणि होर्डींग्ज संदर्भातील नियम सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 08:38 AM IST
होर्डींग नियम

Billboards Rules: मुंबईसह महाराष्ट्रात होर्डींगचं जाळं ही एक मोठी नागरी समस्या बनली आहे. घाटकोपर होर्डींग दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर या समस्येचं गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आलं. आता होर्डींग्ज संदर्भात काही निर्बंध आणले गेले आहेत. तसेच आपल्या इमारतीत किंवा परिसरात लागलेल्या होर्डींग्ज संदर्भात काय नियम असतात? हेच आपल्याला माहिती नसतं. सरकारने आणलेले निर्बंध आणि होर्डींग्ज संदर्भातील नियम सविस्तर जाणून घेऊया.

होर्डींग्जला आकाराची मर्यादा 

महाराष्ट्रात जाहिरात फलकांसाठी कडक नियम लागू होत असून, फलकांचा आकार जास्तीत जास्त 40 फूट x 40 फूट मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यापेक्षा मोठे फलक तातडीने हटवले जाणार आहेत. इमारतींच्या गच्चीवर किंवा आवाराच्या भिंतीवर जाहिरात फलक लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सर्व महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि इतर शासकीय यंत्रणांना एका महिन्यात कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. 

घाटकोपर दुर्घटनेतून घेतला धडा 

घाटकोपर येथील 13 मे 2024 च्या दुर्घटनेनंतर, ज्यात 17 जणांचा मृत्यू आणि 80 हून अधिक जखमी झाले होते. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. घाटकोपर दुर्घटनेमुळे या विषयाचे गांभीर्य जगासमोर आले होते. दरम्यान होर्डिंग्जचे नियम काय असतात? याबद्दल जाणून घेऊया.

आकार आणि स्थान निर्बंध

जाहिरात फलकांचा आकार ४० फूट x ४० फूटपेक्षा जास्त नसावा. गच्ची किंवा भिंतीवर फलकांना परवानगी नाही, आणि अनधिकृत फलकांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

परवानगी आणि डिजिटल नियम

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. डिजिटल फलकांवर व्हिडिओ सामग्री दाखवता येणार नाही; स्थिर प्रतिमा किमान 8 सेकंद दिसावी.

सुरक्षा आणि विम्याचे नियम काय?

प्रत्येक फलकासाठी 5 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा विमा अनिवार्य आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक असून, सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.

ई-लिलाव आणि भाडे नियम

सरकारी जमिनीवर फलकांसाठी जिल्हाधिकारी ई-लिलावाद्वारे परवाने देतील. परवाना पाच वर्षांसाठी, नूतनीकरणात 25% भाडेवाढ. निवडणूक काळात राजकीय फलकांना मनाई.

विशेष क्षेत्र आणि कारवाई

किनारी नियमन क्षेत्रात (CRZ) MCZMA ची परवानगी, तर वारसा स्थळांसाठी MHCC ची मंजुरी आवश्यक. ट्रॅफिक आयलंडपासून 25 मीटर अंतर ठेवावे. ठाणे, नागपूर येथे अनधिकृत फलकांवर कारवाई सुरू आहे.
हे नियम नागरिकांची सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि महसूलवाढीसाठी लागू करण्यात आले आहेत.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्रात जाहिरात फलकांसाठी आकाराची मर्यादा काय आहे, आणि कोणत्या ठिकाणी फलक लावण्यास बंदी आहे?

उत्तर: महाराष्ट्रात जाहिरात फलकांचा कमाल आकार ४० फूट x ४० फूट आहे. यापेक्षा मोठे फलक हटवले जातील. इमारतींच्या गच्चीवर किंवा आवाराच्या भिंतीवर फलक लावण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे, अन्यथा दंड किंवा हटावणुकीची कारवाई होईल.

प्रश्न: जाहिरात फलकांसाठी कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना अनिवार्य आहेत?

उत्तर: प्रत्येक जाहिरात फलकासाठी ५ लाख ते १ कोटी रुपयांचा विमा अनिवार्य आहे, ज्यामुळे दुर्घटनेतील नुकसान भरपाई मिळू शकेल. तसेच, घाटकोपर दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून फलकांची संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

प्रश्न: सरकारी जमिनीवर जाहिरात फलक लावण्याची प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर: सरकारी जमिनीवर फलक उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी ई-लिलावाद्वारे परवाने देतील. परवाना पाच वर्षांसाठी असेल, आणि नूतनीकरणात २५% भाडेवाढ होईल. किनारी नियमन क्षेत्रात (CRZ) MCZMA ची मंजुरी, तर वारसा स्थळांसाठी MHCC ची परवानगी आवश्यक आहे. निवडणूक काळात राजकीय फलकांना बंदी आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

