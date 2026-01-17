English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाकरे हरले तरी जिंकले! निकालाची संपूर्ण सखोल आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं... अशा प्रकारची कामगिरी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने मुंबई महापालिका निवडणुकीत केली आहे.  मुंबई महापालिका निवडणूकीत भाजपने दमदार विजय मिळवला आहे. मात्र,   शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने देखील जबरदस्त कामगिरी केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 03:41 PM IST
ठाकरे हरले तरी जिंकले! निकालाची संपूर्ण सखोल आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

Uddhav Thackeray In Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Result : मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत भाजपाने जबरदस्त कामगिरी करत सत्ताधारी शिवसेनेला पराभवाचे पाणी पाडले आहे. मुंबईवर भाजपने  पहिल्यांदाच झेंडा फडकावला आहे. 30 वर्षांपासून ठाकरेंच्या ताब्यात असलेल्या भारतातील श्रीमंत महापालिकेवर भाजपने कब्जा मिळवला आहे. ठाकरेंच्या हातातून सत्ता गेली आहे. ठाकरेंचा पराभव झाला आहे. ठाकरे हरले असले तरी जिंकले आहेत. ठाकरेंची शिवसेना दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. निकालाची संपूर्ण सखोल आकडेवारी समोर आली आहे.     

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा शिंदे शिवसेना यांच्या  महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. भाजपाचा स्ट्राईक रेट आणि मतांची टक्केवारी यात सर्वांत आघाडीवर आहे. त्यानंतर शिवसेना युबीटीचा स्ट्राईक रेट आहे.. तसेच मुंबईत मतांच्या टक्केवारीतही भाजपा आघाडीवर आहे आणि त्या खालोखाल शिवसेना युबीटी दुस-या नंबरवर आहे.  राज्यातील एकूण स्ट्राईक रेटमध्ये भाजपा अव्वल आहे तर शिवसेना शिंदे पक्ष दुसऱ्या नंबर वर आहे. 

महापालिका निवडणूक 2026

मुंबईत असा आहे सर्व पक्षांचा स्ट्राईक रेट!
पक्ष - लढलेल्या जागा/जिंकलेल्या जागा/स्ट्राईक रेट
भाजपा - 135/89/66 टक्के
उबाठा - 160/65/40.62 टक्के
शिवसेना शिंदे - 90/29/32.22 टक्के
काँग्रेस - 151/24/15.89 टक्के
शरद पवार राष्ट्रवादी - 11/1/0.90 टक्के
मनसे - 53/6/0.86 टक्के
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 37/3/0.81 टक्के
मुंबईत अशी राहिली मतांची टक्केवारी!
भाजपा - 45.39 टक्के
उबाठा - 27.37 टक्के
शिवसेना - 10.28 टक्के
काँग्रेस - 9.41 टक्के
मनसे - 2.91 टक्के

राज्यात पक्षांनी 2017 च्या तुलनेत असे कमाविले यश!

भाजपा : 2017 - 1099/आता 1400
शिवसेना : 2017 - 489/आता 410 (उबाठा : 155)
काँग्रेस : 2017 - 439/आता 357
राष्ट्रवादी काँग्रेस 2017 - 294/आता 163 (शरद पवार : 35)
मनसे : 2017 - 26/आता 12
अन्य : 2017 - 296/आता 324
अपक्ष : 2017- 89/आता 18

महापालिका निवडणूक 2026 : राज्यातील स्ट्राईक रेट!

भाजपा : 2209 उमेदवार/1400 विजयी/63.38 टक्के
शिवसेना : 1493 उमेदवार/410 विजयी/27.46 टक्के
राष्ट्रवादी : 1355 उमेदवार/163 विजयी/12 टक्के
उबाठा : 1275 उमेदवार/155 विजयी/12.15 टक्के
शरद पवार : 533 उमेदवार/35 विजयी/6.56 टक्के
काँग्रेस: 1359 उमेदवार/357 विजयी/26.27 टक्के
मनसे : 330 उमेदवार/12 विजयी/3.64 टक्के
एमआयएम: 423 उमेदवार/126 विजयी/29.78 टक्के
आम आदमी पार्टी : 455 उमेदवार/0 विजय/0 टक्के

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Strike rate of various parties in Mumbai Municipal Electionsuddhav thackerayMaharashtra Municipal Corporation Election 2026 Resultउद्धव ठाकरेभाजप

इतर बातम्या

Beetroot Halwa Recipe in Marathi: गोड खावंसं वाटतंय? गाजराप...

Lifestyle