ठाकरे हरले तरी जिंकले! निकालाची संपूर्ण सखोल आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

Uddhav Thackeray In Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Result : मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत भाजपाने जबरदस्त कामगिरी करत सत्ताधारी शिवसेनेला पराभवाचे पाणी पाडले आहे. मुंबईवर भाजपने पहिल्यांदाच झेंडा फडकावला आहे. 30 वर्षांपासून ठाकरेंच्या ताब्यात असलेल्या भारतातील श्रीमंत महापालिकेवर भाजपने कब्जा मिळवला आहे. ठाकरेंच्या हातातून सत्ता गेली आहे. ठाकरेंचा पराभव झाला आहे. ठाकरे हरले असले तरी जिंकले आहेत. ठाकरेंची शिवसेना दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. निकालाची संपूर्ण सखोल आकडेवारी समोर आली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा शिंदे शिवसेना यांच्या महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. भाजपाचा स्ट्राईक रेट आणि मतांची टक्केवारी यात सर्वांत आघाडीवर आहे. त्यानंतर शिवसेना युबीटीचा स्ट्राईक रेट आहे.. तसेच मुंबईत मतांच्या टक्केवारीतही भाजपा आघाडीवर आहे आणि त्या खालोखाल शिवसेना युबीटी दुस-या नंबरवर आहे. राज्यातील एकूण स्ट्राईक रेटमध्ये भाजपा अव्वल आहे तर शिवसेना शिंदे पक्ष दुसऱ्या नंबर वर आहे.
मुंबईत असा आहे सर्व पक्षांचा स्ट्राईक रेट!
पक्ष - लढलेल्या जागा/जिंकलेल्या जागा/स्ट्राईक रेट
भाजपा - 135/89/66 टक्के
उबाठा - 160/65/40.62 टक्के
शिवसेना शिंदे - 90/29/32.22 टक्के
काँग्रेस - 151/24/15.89 टक्के
शरद पवार राष्ट्रवादी - 11/1/0.90 टक्के
मनसे - 53/6/0.86 टक्के
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 37/3/0.81 टक्के
मुंबईत अशी राहिली मतांची टक्केवारी!
भाजपा - 45.39 टक्के
उबाठा - 27.37 टक्के
शिवसेना - 10.28 टक्के
काँग्रेस - 9.41 टक्के
मनसे - 2.91 टक्के
भाजपा : 2017 - 1099/आता 1400
शिवसेना : 2017 - 489/आता 410 (उबाठा : 155)
काँग्रेस : 2017 - 439/आता 357
राष्ट्रवादी काँग्रेस 2017 - 294/आता 163 (शरद पवार : 35)
मनसे : 2017 - 26/आता 12
अन्य : 2017 - 296/आता 324
अपक्ष : 2017- 89/आता 18
भाजपा : 2209 उमेदवार/1400 विजयी/63.38 टक्के
शिवसेना : 1493 उमेदवार/410 विजयी/27.46 टक्के
राष्ट्रवादी : 1355 उमेदवार/163 विजयी/12 टक्के
उबाठा : 1275 उमेदवार/155 विजयी/12.15 टक्के
शरद पवार : 533 उमेदवार/35 विजयी/6.56 टक्के
काँग्रेस: 1359 उमेदवार/357 विजयी/26.27 टक्के
मनसे : 330 उमेदवार/12 विजयी/3.64 टक्के
एमआयएम: 423 उमेदवार/126 विजयी/29.78 टक्के
आम आदमी पार्टी : 455 उमेदवार/0 विजय/0 टक्के