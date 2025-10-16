English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता, अजित पवार काय भूमिका घेणार?

NCP: राष्ट्रवादीचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नवा वाद निर्माण झालाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 16, 2025, 09:52 PM IST
राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता, अजित पवार काय भूमिका घेणार?
राष्ट्रवादी

NCP: राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर त्यांनी अजित पवार यांनी नाराजी ओढवून घेतलीय. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. संग्राम जगतापांच्या या वादग्रस्त आणि पक्ष विरोधी भूमिकेमुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रवादीचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नवा वाद निर्माण झालाय. दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडूनच करा, असं आवाहन संग्राम जगताप यांनी केलंय. सोलापूरच्या करमाळ्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चात बोलताना संग्राम जगताप यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. दिवाळीच्या खरेदीचा नफा फक्त हिंदूंनाच मिळाला पाहिजे, म्हणून दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू दुकानदारांकडूनच करा, असं जगताप यांनी म्हटलंय.

आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राष्ट्रावादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. जगताप यांच्या विधानाने राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्यापर्यंत ही नाराजी पोहोचवली. तर पक्षाने अशा भूमिकेसंदर्भात पक्षाने कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रावादीचे नेते झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय.

दुसरीकडे संग्राम जगतापांची भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रमुख अजित पवार यांनाही आवडलेली नाहीय. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत अजितदादांनी जगतापांना झापल्याची चर्चा आहे. पक्षाशी विसंगत भूमिका कुणी घ्यायला नको अशा शब्दात  अजित पवारांनी कानउघाडणी केलीय. तसंच कुणाच्याही वक्तव्याने तेढ निर्माण व्हायला नको असंही अजित पवार म्हणालेत.

तर या विषयाबाबत अजितदादांशी समोरासमोर चर्चा झालीय.. आता पुढे काय करायचं ते पाहू असं म्हणत अजितदादांच्या नाराजीवर संग्राम जगताप यांनी अधिकचं बोलणं टाळलंय.

तर संग्राम जगताप हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. राष्ट्रावादीची ही भूमिका नाहीय. त्यामुळे संग्राम जगताप यांनी अशी वक्तव्य करू नयेत असा सल्ला केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांनी दिलीय.

संग्राम जगताप यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी संग्राम जगतापांवर सडकून टीका केलीय. आता पक्षातूनही संग्राम जगतांपांच्या या भूमिकेला विरोध होताना दिसतोय.आता राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांनी जगताप यांची थेट अजित पवारांकडे तक्रार केलीय. आता आधीच जगतापांवर नाराज असलेले अजित पवार काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे.

FAQ

प्रश्न: संग्राम जगताप यांनी करमाळ्यात काय वादग्रस्त वक्तव्य केले आणि त्याचे कारण काय होते?

उत्तर: सोलापूरच्या करमाळ्यातील हिंदू जन आक्रोश मोर्चात बोलताना राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी, "दिवाळीच्या खरेदीचा नफा फक्त हिंदू व्यावसायिकांना मिळावा, म्हणून सर्व खरेदी हिंदू दुकानदारांकडूनच करा," असे वक्तव्य केले. हे विधान पक्षाच्या सेक्युलर धोरणाशी विसंगत असल्याने वाद उफाळून आला असून, हे हिंदुत्वप्रधान भूमिकेचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे.

प्रश्न: जगताप यांच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर: जगताप यांच्या वक्तव्यानामुळे राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्यापर्यंत नाराजी पोहोचवली असून, नेते झिशान सिद्दीकी यांनी पक्षविरोधी भूमिकेवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे पक्षांतर्गत अस्वस्थता वाढली असून, अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये पक्षावरील विश्वास कमी होण्याची भीती आहे.

प्रश्न: अजित पवार यांनी संग्राम जगताप यांच्यावर काय कारवाई केली आणि याचा परिणाम काय होऊ शकतो?

उत्तर: पक्षाच्या नुकत्याच्या बैठकीत अजित पवार यांनी जगताप यांना झापले असून, "पक्षाशी विसंगत भूमिका घेऊ नये, कुणाच्या वक्तव्यानेदेखील तेढ निर्माण होऊ नये," अशा शब्दांत चेतावणी दिली. जगताप यांनी अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली असली तरी, बोलणे टाळले. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनीही सल्ला दिला असून, विरोधकांनी टीका केली आहे. यामुळे पक्षांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे, ज्याने महायुतीची एकजूट प्रभावित होऊ शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
MLA Sangram JagtapNCPAjit pawarNCP minoritycontroversial statement

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील राजकारणात एकच चर्चा! अजित पवारांच्या मंत्र्य...

महाराष्ट्र बातम्या