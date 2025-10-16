राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता, अजित पवार काय भूमिका घेणार?

NCP: राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर त्यांनी अजित पवार यांनी नाराजी ओढवून घेतलीय. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. संग्राम जगतापांच्या या वादग्रस्त आणि पक्ष विरोधी भूमिकेमुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय.
राष्ट्रवादीचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नवा वाद निर्माण झालाय. दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडूनच करा, असं आवाहन संग्राम जगताप यांनी केलंय. सोलापूरच्या करमाळ्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चात बोलताना संग्राम जगताप यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. दिवाळीच्या खरेदीचा नफा फक्त हिंदूंनाच मिळाला पाहिजे, म्हणून दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू दुकानदारांकडूनच करा, असं जगताप यांनी म्हटलंय.
आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राष्ट्रावादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. जगताप यांच्या विधानाने राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्यापर्यंत ही नाराजी पोहोचवली. तर पक्षाने अशा भूमिकेसंदर्भात पक्षाने कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रावादीचे नेते झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय.
दुसरीकडे संग्राम जगतापांची भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रमुख अजित पवार यांनाही आवडलेली नाहीय. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत अजितदादांनी जगतापांना झापल्याची चर्चा आहे. पक्षाशी विसंगत भूमिका कुणी घ्यायला नको अशा शब्दात अजित पवारांनी कानउघाडणी केलीय. तसंच कुणाच्याही वक्तव्याने तेढ निर्माण व्हायला नको असंही अजित पवार म्हणालेत.
तर या विषयाबाबत अजितदादांशी समोरासमोर चर्चा झालीय.. आता पुढे काय करायचं ते पाहू असं म्हणत अजितदादांच्या नाराजीवर संग्राम जगताप यांनी अधिकचं बोलणं टाळलंय.
तर संग्राम जगताप हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. राष्ट्रावादीची ही भूमिका नाहीय. त्यामुळे संग्राम जगताप यांनी अशी वक्तव्य करू नयेत असा सल्ला केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांनी दिलीय.
संग्राम जगताप यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी संग्राम जगतापांवर सडकून टीका केलीय. आता पक्षातूनही संग्राम जगतांपांच्या या भूमिकेला विरोध होताना दिसतोय.आता राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांनी जगताप यांची थेट अजित पवारांकडे तक्रार केलीय. आता आधीच जगतापांवर नाराज असलेले अजित पवार काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे.
