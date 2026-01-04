English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मॅरेथॉन धावलेल्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं? धक्कादायक कारण समोर!

Marathon Runner Dies: रोशनीने मॅरेथॉनची शर्यत यशस्वीपणे पूर्ण केली. मात्र शर्यत संपल्यानंतर काही वेळातच तिला श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 4, 2026, 03:03 PM IST
मॅरेथॉन रनरचा मृत्यू

Marathon Runner Dies: गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्याजवळील सोरठपाडा भागात एका खासगी शाळेने मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत 15 वर्षीय विद्यार्थिनी रोशनी ही आपल्या शाळेचे प्रतिनिधित्व करत होती. ती पूर्णपणे निरोगी होती आणि सकाळी जेवण करून, आईचे आशीर्वाद घेऊन स्पर्धेत सहभागी झाली होती. ही स्पर्धा शालेय क्रीडा कार्यक्रमाचा भाग होती. पण या स्पर्धेत एक अनुचित प्रकार घडला. ज्यामुळे साऱ्यांनाच हादरा बसला. 

स्पर्धा पूर्ण झाल्यानंतर काय घडले?

रोशनीने मॅरेथॉनची शर्यत यशस्वीपणे पूर्ण केली. मात्र शर्यत संपल्यानंतर काही वेळातच तिला श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागला. तिची तब्येत अचानक बिघडली आणि ती अस्वस्थ झाली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तिला पाणी पाजण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. तिची प्रकृती अधिकच खालावली.

रुग्णालयात नेले पण दुर्दैवी अंत

ताबडतोब रोशनीला उंबरगाव तालुक्यातील सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी तपासणी करून तिला मृत घोषित केले. हा प्रकार घडला तेव्हा रोशनी फक्त 15 वर्षांची होती. तिच्या मृत्यूपूर्वीचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे, ज्यात ती स्पर्धेत सहभागी होताना दिसते.

मृत्यूचे संभाव्य कारण

प्राथमिक तपासणीनुसार रोशनीला हृदयविकाराचा झटका आला असावा असे डॉक्टरांचे मत आहे. मात्र नेमके कारण काय होते हे समजण्यासाठी शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आहे. स्पर्धेनंतर लगेचच तिची तब्येत बिघडल्याने धावण्याच्या श्रमाशी याचा संबंध असू शकतो, असे बोलले जात आहे.

कुटुंबीयांचा आरोप 

रोशनीच्या आई सुनिताने शाळेवर गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.  "मुलगी पूर्ण निरोगी होती, जेवण करून गेली होती, तरी असा प्रकार घडला. शाळेने योग्य काळजी घेतली नाही.", असा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे न्याय मागितला आहे. हा धक्का सहन न झाल्याने संपूर्ण कुटुंब शोकसागरात बुडालंय.

शाळेने काय म्हटलंय?

शर्यत संपल्यानंतरच मुलीला श्वासाच्या तक्रारी सुरू झाल्या आणि त्यांनी लगेच पाणी दिले. स्पर्धेच्या श्रमामुळे हा प्रकार घडला असावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही घटना 3 जानेवारी 2026 रोजी घडली असून यामुळे स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची अधिक काळजी घेण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

