पोल्ट्री फार्ममध्ये विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह, कित्येक मुलं राहतायत खुराड्यात!

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूरात आदिवासी विकास विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आलाय.आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या नावाखील थेट पोल्ट्रीफार्मच्या शेडमध्ये ठेवलं जात असल्याचं उघड झालंय.गेली कितीक वर्षांपासून मुलं या खुराड्यात राहतायेत. विशेष म्हणजे, लोकप्रतिनिधीच्या मालकीच्या या पडक्या इमारतीला वसतिगृहाचे भाडे म्हणून दरमहा दोन लाखाचे भाडेही दिले जात असल्याचं आरोप केला जातोय.
नंदुरबारच्या नवापूरमध्ये आदिवासी विभागाचं वसतिगृह आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करतं. पण, नवापूरचं हे आदिवासी वसतिगृहाची स्थिती सरकारच्या या दाव्यानं अक्षरशः चपराक लगावणारी आहे. नवापूरमध्ये तब्बल 500 विद्यार्थी क्षमतेचे आदिवासी वसतिगृह गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या कुक्कुटपालन शेडमध्ये, म्हणजेच कोंबड्याच्या खुराड्यात चालवलं जात असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.
विद्यार्थ्यांना स्वच्छ निवास, सुरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सुविधा देण्याऐवजी त्यांना अस्वच्छ, धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहण्यास भाग पाडलं जातंय. वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये अस्वच्छतेचे साम्राज्य असून दुमजली पलंग, गाद्या आणि स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय बनलीय. खिडक्या, दरवाजे आणि पत्र्यांच्या झडपा मोडकळीस आल्यानं पावसाचे पाणी व कडाक्याची थंडी थेट खोल्यांमध्ये शिरते. विद्युत यंत्रणा जुनी झाली असून उखडलेल्या फरश्या, उघडा सेफ्टी टँक आणि इतर भौतिक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झालाय. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मोडकळीस आलेल्या इमारतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरमहा जवळपास दोन लाख रुपये भाडे दिले जात असल्याचा आरोप केला जातोय.
ही इमारत एका राजकीय नेत्यांच्या मालकीची आहे. इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी विभागानं वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा आदिवासी विकास विभागाकडून केला जातोय. इमारत रिकामी करण्याची मागणी होत असल्यानं पर्यायी जागा नसल्यामुळे हतबल असल्याचं आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सांगतं. पण, आदिवासी विकास विभागाच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना जे पलंग, गाद्या आणि अन्य सुविधा पुरविल्या जातात, त्यांचीही अवस्था या कोंबड्यांच्या खुराड्यासारखीच दयनीय आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते भरत गावितांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात दाद मागत, चौकशीचा इशारा दिलाय. शेतीच्या जागेवर वसतीगृहात भौतिक सुविधा नसतांना अशा प्रकारचा करार कसा झाला? याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी वसतिगृहातील असुविधांना दुजोरा देत दुरुस्तीसाठी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केल्याचं सांगितलंय. पर्यायी जागेचा शोध सुरू असून कायमस्वरूपी नवीन वसतिगृह उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं प्रकल्प अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
विशेष म्हणजे या इमारतीचा करारच दोन वर्षांपासून नुतनीकरण झालेला नाही. त्यामुळे दोन वर्षापासून भाडे न दिले नसताना इमारत मालक काय सुविधा देणार? हा प्रश्नच आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या या परिस्थितीला आदिवासी विकास विभागही तितकाच जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातंय. या वसतीगृह इमारतीचे मालक असलेल्या आमदार शिरीष नाईक आणि राज्याचे आदिवासी विकासमंत्र्यांना जेव्हा याबाबत विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं.
उन्हाळी सुटीनंतर आता यंदाचं शैक्षणिक वर्ष सुरू झालंय. आतापर्यंत सुमारे 100 विद्यार्थ्यांनी या वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, कुकुटपालनाच्या शेडमधील या वसतिगृहाची अवस्था पाहात, विद्यार्थ्यांचं संपूर्ण शैक्षणिक वर्षही अशाच असुरक्षित आणि अमानवी परिस्थितीत जाणार का? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळं आता तरी आदिवासी विकास विभागाला जाग येते का? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.