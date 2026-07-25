शरद पवारांवरुन मतभेद! राज ठाकरेंचा पवारांना फोन तर आंबेडकर म्हणाले, '...तर त्यांना विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर ठेवा'

विद्यार्थी आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना सहभागी करुन घेण्यावरुन विरोधी पक्षांमध्येच वेगवेगळी मतं असल्याचं समोर आलं आहे. एकीकडे रविवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आयोजित केलेल्या तिरंगा मोर्चामध्ये शरद पवारांना सहभागी करुन घेण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे प्रयत्नशील असतानाच दुसरीकडे बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी शरद पवारांना या विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर ठेवणं शहणपणाचं ठरेल असं म्हटलं आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना दिलं उद्याच्या तिरंगा मोर्चाचे आमंत्रण दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. उद्याच्या तिरंगा मोर्चामध्ये संदर्भात रणनीती आखली. त्यामुळे उद्याच्या मोर्चामध्ये ठाकरे बंधूंसह काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याआधी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काँग्रेसकडून या मोर्चामध्ये सहभागी होत असल्याचे सांगून पाठिंबा दर्शवला होता. काल मीनाताई ठाकरे पुतळ्याजवळ काढण्यात आलेल्या राष्ट्रगीत मोर्चामध्ये देखील शरद पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांचे सुपुत्र प्रतीक पाटील सहभागी झाले होते. त्यामुळे उद्या देखील शरद पवार पक्ष पाठिंबा देणार का हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी सध्या सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात बोलताना शरद पवारांना या आंदोलनापासून दूर ठेवणं आंदोलनाच्या दृष्टीने फायद्याचं ठरेल असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवारांच्या भेटीवरूनही प्रकाश आंबेडकरांनी निशाणा साधला आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांना नरेंद्र मोदी मंत्रीपदापासून काढू शकत नाहीत. माझं आंदोलक विद्यार्थांना आवाहन आहे की हे सरकार तुमच्या मागण्या मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आता दबाव वाढवावा. यापुढे खासदारांच्या घरापुढे आंदोलनं करावीत. अभिजीत दीपके यांनी विरोधी पक्षांसोबतही चर्चा करून हे आंदोलन पुढे कसं न्यायचं हे यासाठी बैठक बोलवावी, असं आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवारांच्या भेटीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर प्रकाश आंबेडकरांनी, "कोण शरद पवार? शरद पवार मला माहित नाही, हे आंदोलन पुढे न्यायचं असेल तर आपण इश्यू डायवर्ट करायला नको. किमान याबाबतीत तरी पवारांना मध्ये आणू नये. आंदोलन यशस्वी करायचं असेल तर या आंदोलनापासून शरद पवारांना दूर ठेवावं," असं उत्तर दिलं. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात भावना व्यक्त केल्याचं सांगत प्रश्न विचारला असता प्रकाश आंबेडकरांनी, "सगळ्यात मोठे अँटीनॅशनल हे मोहन भागवत हेच आहेत," असा टोला लगावला.