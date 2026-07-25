Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शरद पवारांवरुन मतभेद! राज ठाकरेंचा पवारांना फोन तर आंबेडकर म्हणाले, ...तर त्यांना विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर ठेवा

शरद पवारांवरुन मतभेद! राज ठाकरेंचा पवारांना फोन तर आंबेडकर म्हणाले, '...तर त्यांना विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर ठेवा'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना विद्यार्थी आंदोलनामध्ये सहभागी करुन घ्यायची की नाही यावरुन आता दोन गट पडल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. एकीकडे राज यांनी त्यांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं असून दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकरांनी मात्र पवारांना विरोध केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:30 PM IST
शरद पवारांवरुन मतभेद! राज ठाकरेंचा पवारांना फोन तर आंबेडकर म्हणाले, '...तर त्यांना विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर ठेवा'
Image Credit: शरद पवारांच्या समावेशावरुन मतभेद (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
होर्मुजजवळील LPG टॅंकरवर मिसाईल हल्ला! 28 भारतीय होते उपस्थित, भारतीय दूतावासाकडून आली महत्वाची माहिती
LPG59 min ago
2
Software1 hr ago
3
salman khan1 hr ago
4
Mumbai1 hr ago
5
local train2 hrs ago