धक्कादायक! सहावीत शिकणाऱ्या मुलावर वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून लैंगिक अत्याचार, बिहार नव्हे महाराष्ट्रातील घटना

Sexual assault on Student by classmates: संभाजीनगरात शाळकरी मुलावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यातील सर्वात हादरवणारी बाब म्हणजे, मुलावर त्याच्याच वर्गातील मुलांनी अत्याचार केले आहेत. मुलाने वडिलांना सगळा प्रकार सांगितल्यानंतर घटना उघडकीस आली. मुलाच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल कऱण्यात आला आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील सावंगी येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सहावीतील 11 वर्षीय विद्यार्थ्यावर त्याच्याच वर्गातील चार विद्यार्थ्यांनी लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडिताच्या वडिलांनी याबाबत फुलंब्री पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, चारही मुलांविरोधात पोक्सो (POCSO) कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, चौघा विद्यार्थ्यांकडून पीडित मुलावर काही दिवसांपासून हातवारे, अश्लील इशारे व मानसिक छळ केला जात होता. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांनी त्याला अडवून अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्या घटनेनंतर पीडित मुलगा भीतीखाली वावरत होता.
शेवटी, पीडित विद्यार्थ्याने वडिलांना सर्व घटना सांगितल्यावर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. फुलंब्री ठाण्यात संबंधित अल्पवयीन मुलाविरोधात 7 डिसेंबर 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अजूनही कुठली ही कारवाई झाली नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे. तर पोलीस तपास अंतिम टप्प्यात असल्याची महिती पोलीस अधिक्षकांनी दिली आहे. तर मुलांना मोबाईल देणे, मुलांकडे पालकांचे दुर्लक्ष यातून असल्या घटना घडत असल्याचे मानसोपचार तज्ञ सांगत आहेत.