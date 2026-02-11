English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
धक्कादायक! सहावीत शिकणाऱ्या मुलावर वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून लैंगिक अत्याचार, बिहार नव्हे महाराष्ट्रातील घटना

Sexual assault on Student by classmates: शाळकरी मुलावर वर्ग मित्रांकडूनच लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावंगीतील इंग्रजी शाळेत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 11, 2026, 07:43 PM IST
Sexual assault on Student by classmates: संभाजीनगरात शाळकरी मुलावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यातील सर्वात हादरवणारी बाब म्हणजे, मुलावर त्याच्याच वर्गातील मुलांनी अत्याचार केले आहेत. मुलाने वडिलांना सगळा प्रकार सांगितल्यानंतर घटना उघडकीस आली. मुलाच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल कऱण्यात आला आहे. 

नेमकं काय झालं?

फुलंब्री तालुक्यातील सावंगी येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सहावीतील 11 वर्षीय विद्यार्थ्यावर त्याच्याच वर्गातील चार विद्यार्थ्यांनी लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडिताच्या वडिलांनी याबाबत फुलंब्री पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, चारही मुलांविरोधात पोक्सो (POCSO) कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

तक्रारीनुसार, चौघा विद्यार्थ्यांकडून पीडित मुलावर काही दिवसांपासून हातवारे, अश्लील इशारे व मानसिक छळ केला जात होता. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांनी त्याला अडवून अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्या घटनेनंतर पीडित मुलगा भीतीखाली वावरत होता. 

शेवटी, पीडित विद्यार्थ्याने वडिलांना सर्व घटना सांगितल्यावर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. फुलंब्री ठाण्यात संबंधित अल्पवयीन मुलाविरोधात 7 डिसेंबर 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अजूनही कुठली ही कारवाई झाली नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे. तर पोलीस तपास अंतिम टप्प्यात असल्याची महिती पोलीस अधिक्षकांनी दिली आहे. तर मुलांना मोबाईल देणे, मुलांकडे पालकांचे दुर्लक्ष यातून असल्या घटना घडत असल्याचे मानसोपचार तज्ञ सांगत आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
SambhajinagarcrimeSexual assaultसंभाजीनगर

