मारकुट्या शिक्षकाकडून 25 विद्यार्थ्यांना वेळूच्या काठीनं बेदम मारहाण, रागाचं कारण काय?

Students Brutally Beaten: अहमदपूरमध्ये शिक्षकानं 25 विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केलीय. गाडीची नंबर प्लेट वाकडी केल्याच्या कारणावरून शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना वेळूच्या काठीनं मारहाण केलीय.विद्यार्थ्यांच्या अंगावर मारहाणीचे वळ दिसताहेत या कृत्यामुळे पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
शिक्षणाची पंढरी असलेल्या लातूर जिल्ह्यात राज्यभरातून शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी येतात. पालक वसतीगृहात त्यांची सोय करतात. मात्र आता विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. कारण अहमदपूर शहरातल्या क्रिस्ट इंटरनेशनल स्कूलमध्ये एका शिक्षकानं 25-30 विद्यार्थ्यांना बेदम चोपलंय.
बरं रागाचं कारण तरी काय? तर विद्यार्थ्यांनी गाडीची नंबर प्लेट वाकडी केली. या रागातून त्या मारकुट्या शिक्षकानं पाचवी सहावीच्या 25-30 विद्यार्थ्यांना वेळूच्या काठीनं वळ उठेस्तोर मारलंय. खरं तर विद्यार्थ्यांना मारू नये, असा कायदा असतानाही इतकं मारलं जात असेल, तर शाळा व्यवस्थापन काय करतंय.. असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.. पालकांना शाळेनं याबाबत माहिती दिली नाही, म्हणून त्यांनी संतापही व्यक्त केलाय.
याबाबत स्वतः शाळेच्या व्यवस्थापकानं त्या मारकुट्या शिक्षक उज्वल सोनी विरोधात गुन्हा दाखल केलाय आणि त्या शिक्षकाला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. तसंच त्याला शाळेतून काढून टाकलंय, असं शाळेच्या प्राचार्यांनी सांगितलं. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिलीय.
नंबर प्लेट त्या विद्यार्थ्यांनीच वाकडी केली का? याबाबत माहिती नाही पण अशी अमानुष मारहाण करणं, अत्यंत चुकीचं.इतर शिक्षाही त्या मारकुट्या शिक्षकानं दिली असती तरी चाललं असतं. पण रागाच्या भरात माणूस काहीही करतो.. मग पश्चातापाची वेळ येते.शिक्षणाच्या मंदिरातच जर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असेल तर पालकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर? हा प्रश्न समस्त पालकांना पडलाय..
जालना जिल्ह्यातील जामवाडी शाळेच्या आवारातील झाडांखाली वर्ग भरले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून येथे उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढलाय. वाढत्या उष्णतेमुळं मुलांना वर्गखोल्यांमध्ये बसणं कठीण होऊन बसलंय. बहुतांश शाळांच्या छतांवर पत्रे असल्यानं उकाड्यात आणखी भर पडते. त्यामुळं वर्गात मुलांना शिकवण्याऐवजी त्यांना आवारातील झाडांच्या सावलीत शिकवावं लागतंय.मराठवाडा आणि विदर्भासह पश्चिम महाराष्ट्रात उकाडा लवकर जाणवतोय. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांमधील अभ्यासक्रम फेब्रुवारीतच पूर्ण होतो. पण परीक्षा मात्र एप्रिलच्या शेवटपर्यंत जातात. उन्हाच्या कडाक्यात परीक्षा देणं विद्यार्थ्यांना कठीण होऊन बसतं. त्यामुळं परीक्षा लवकरात लवकर घ्याव्यात अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होऊ लागलीये.विद्यार्थ्यांना प्रसन्न वातावरणात परीक्षा देता यावी असा विचार शिक्षकांमधूनही पुढं येतोय. लवकर परीक्षा झाल्यास विद्यार्थ्यांना भर उन्हात वर्गात बसावं लागणार नाही असं शिक्षकांना वाटतं.