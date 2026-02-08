महाराष्ट्रात शाळेच्या गॅदरिंगमध्ये पाकिस्तानी गाण्यावर विद्यार्थ्यांचा डान्स; "ये मर्द-ऐ-मुजाहिद, तेरी ऐल्गार क्या है" ...

Yavatmal News: महाराष्ट्रात शाळेच्या गॅदरिंगमध्ये पाकिस्तानी गाण्यावर विद्यार्थ्यांचा डान्स केला आहे. यवतमाळमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. शाळेतील या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हातात तलवारीसारखे शस्त्र घेऊन विद्यार्थी नृत्य करत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे.
भाजप नगरसेवकाची पोलिस ठाण्यात तक्रार
यवतमाळच्या उमरखेड येथील अब्दुल गफूर शाह नगरपरिषद उर्दू शाळा क्रमांक 2 मध्ये हा प्रकार घडला. शाळेच्या स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानी सैन्याचा गौरव करणाऱ्या गीतावरील नृत्य सादर करायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भाजप नगरसेवक गोपाळ कलाने यांनी उमरखेड पोलिस आणि मुख्याधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली आहे.
पाकिस्तानी लष्कराचे स्फूर्तीगीत "ये मर्द-ऐ-मुजाहिद, तेरी ऐल्गार क्या है" हे गीत पाकिस्तानसाठी लष्करी स्फूर्तीगीत म्हणून गायले जाते, धर्मासाठी लढणारा योद्धा असा त्या गीताचा अर्थ आहे. असे असतानाही जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्सर ह्या गीतावर विद्यार्थ्यांना नृत्य करायला लावले. शाळेच्या कार्यक्रमात अशा प्रकारचे पाकिस्तानी गीत गायन आणि नृत्य सादर झाल्याने भारतीयांच्या भावनां दुखावल्या आहे. विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर देश विरोधी विचार रुजवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.