IT Employment Maharashtra Government: राज्य सरकारच्यावतीने आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाबद्दलची माहिती राज्याच्या कामगार मंत्र्यांनी दिली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 02:00 PM IST
IT कर्मचाऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा? कंपन्यांना अचानक नोकरीवरुन काढता येणार नाही? HR पॉलिसींसंदर्भात...
कामगार मंत्र्यांनीच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआय आणि फेसबुककडून साभार)

IT Employment Maharashtra Government: माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये म्हणजेच आयटी सेक्टरमध्ये भारतामधील कोट्यवधी लोक काम करतात. मात्र या क्षेत्रासंदर्भातील अनिश्चितता कायमच चर्चेचा विषय ठरते. अचानक शेकडो किंवा हजारोंच्या संख्येनं कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकणे, लेऑफचे प्रकार वारंवार समोर येतात. मात्र आता किमान महाराष्ट्रात तरी अशाप्रकारे मास लेऑफ होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भातील माहिती कामगार मंत्र्यांनीच दिली आहे. नेमकं ते काय म्हणाले आहेत आणि सरकार काय करणार आहे, पाहूयात...

काय म्हणाले कामगार मंत्री?

राज्यातील आयटी  क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, त्याकरिता उपाय योजना सुचविणे याबाबत विस्तृत व दूरगामी कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्सथान करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात पुणे शहरातील हिंजवडी येथील आय टी पार्क मधील विविध आय टी कंपन्यांमध्ये असलेल्या कामगारांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी कामगार मंत्री बोलत होते. बैठकीस आमदार शंकर जगताप, अपर मुख्य सचिव श्रीमती आय. ए कुंदन, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आदींसह आय टी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

कर्मचाऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती...

कामगार मंत्री ॲड फुंडकर म्हणाले, "आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती, अन्यायकारक राजीनामा घेण्याची प्रक्रिया आणि एचआर नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाय योजना आवश्यक आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यासोबतच  विशेष अभ्यास गट गठीत करण्यात यावा.

कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या पद्धतींचे नियमन

आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर जबरदस्तीने राजीनामा देण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटनांची सखोल चौकशी करावी. एचआर नियम आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या पद्धतींचे नियमन झाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खाते असलेले आणि जुन्या कंपनीने 'डी लिंक' न केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाला कळविण्यात यावे. याबाबत पत्रव्यवहार करून अशा कर्मचाऱ्यांना मदत करावी. 

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी

शॉप ॲक्ट (Shop Act) परवाना असलेल्या प्लेसमेंट एजन्सींची माहिती घ्यावी.  अनेकदा प्लेसमेंट एजन्सींच्या माध्यमातून होणाऱ्या नियुक्तीत अनियमितता आढळते. त्यामुळे अशा सर्व एजन्सींच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांची सत्यता तपासण्यात यावी.  आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी.  कामगार विभागाच्या सीआयएस (CIS) प्रणालीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी कशा नोंदवता येतील, याची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

