Marathi News
पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावला अभिनेता सुबोध भावे, व्हिडीओ शेअर करत केलं आवाहन

Subodh Bhave : राज्यातील सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशातच आता पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मराठी कलाकार देखील पुढे आले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 27, 2025, 05:56 PM IST
Maharashtra Rain : सोलापूर जिल्ह्यात आज पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली असून शुक्रवारी रात्री मुसळधार पाऊस पडला आहे. यामध्ये करमाळा, माढा तसेच अनेक ठिकाणी पाऊस पडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. माढा तालुक्यातील उंदरगाव आणि केवडमध्ये सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरलं होतं. यामुळे अनेक नागरिकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत. 

अशातच आता राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी माढा तालुक्यात भेट देऊन तेथील पूरस्थितीची पाहणी केली आहे. यानंतर पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली असून ग्रामस्थांची चिंता वाढली आहे. उद्याप केवड आणि उंदरगावमधील नागरिकांना नुकसान मिळालेले नाही. 

पूरग्रस्तांना सुबोध भावेकडून मदत 

राज्यातील पूरस्थिती बघता आता मराठी कलाकार देखील शेतकऱ्यांच्या आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून येत आहेत. सुबोध भावेने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर करत मदतीचे आवाहन केलं आहे. यामध्ये तो म्हणाला की, राज्यात सध्या विविध ठिकाणी पावसाने थैमान घातलं आहे. हे सर्वांनी पाहिलं असेल आणि वाचलं देखील असलं. तेथील शेतकऱ्यांचं आणि सर्व सामान्य माणसांचं देखील यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्यांच्या नुकसानीबाबत आपण कल्पना देखील करु शकत नाही. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याची सध्या गरज आहे. 

काही दिवसांपूर्वी सांगली कोल्हापूरमध्ये आलेल्या पुराच्या वेळी देखील कलाकार त्यांच्या मागे उभे राहिले होतो आणि आज देखील तितक्याच खंबीरपणे आपण त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणार आहोत. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पूरस्थितीचा मी आढावा घेत आहे. यामध्ये सर्वात आधी काय मदत लागेल यांची मी माहिती घेत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यामध्ये सर्वांत जास्त माहिती मिळाली ती म्हणजे पूरग्रस्तांना सर्वात प्रथम चादर, स्वयंपाकाची भाडी, पाणी, झोपण्यासाठी ताडपत्री आणि ब्लॅकेट अशा गोष्टींची प्रथम गरज आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर पूरग्रस्तांना मदत करायची असेल तर पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सकाळी 10 ते 7 या वेळेत करावी. तसेच सोलापूरच्या नागरिकांनी पुना गाडगीळ ज्वेलर्स यांच्या दुकानातील जोशी नावाचे मॅनेजर आहेत त्यांच्याकडे करावी. तुम्ही केलेली मदत तातदीने त्या-त्या पूरग्रस्तांच्या गावांमध्ये दिली जाईल. 

मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे सर्व कलाकार हे शेतकरी आणि पूरग्रस्तांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि कायम उभे राहणार आहोत. ही मदत तातपुर्ती नाही तर पुढील वर्षभरासाठी आम्ही मदत करणार आहोत असं सुबोध भावे यांनी म्हटलं आहे. 

FAQ

सोलापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती कशी आहे?

२७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुन्हा पावसाने सुरुवात केली असून, शुक्रवारी रात्री मुसळधार पाऊस पडला. करमाळा, माढा तालुक्यातील उंदरगाव आणि केवडमध्ये सीना नदीला पूर आल्याने घरांमध्ये पाणी शिरले आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

सुबोध भावे यांनी मदतीचे आवाहन कसे केले?

सुबोध भावे यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करून पूरग्रस्त आणि शेतकऱ्यांसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याची गरज आहे.’

पूरग्रस्तांना प्रथम कशाची गरज आहे?

चादर, स्वयंपाकाची भांडी, पाणी, झोपण्यासाठी ताडपत्री आणि ब्लॅंकेट यांची प्रथम गरज आहे. सुबोध भावे यांनी या वस्तूंची मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
PandharpurSina Rivermadha floodmadhaflood

