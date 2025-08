Success Story: डॉक्टरकी सोडून विना कोचिंग UPSC उत्तीर्ण, सर्वकाही मागे टाकून तनु आता देतायत IAS बनण्याचा गुरुमंत्र!

Dr tanu jain Success Story: उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील डॉ. तनु जैन यांनी आपल्या दृढनिश्चय, कठोर मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर यूपीएससीसारख्या देशातील सर्वात कठीण परीक्षेत यश मिळवून एक आदर्श निर्माण केला. वैद्यकीय क्षेत्रातील शिक्षणानंतर त्यांनी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला आणि आज त्या लाखो तरुणांसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत. त्यांनी कोणत्याही कोचिंगशिवाय सेल्फ स्टडीने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि आता त्या तरुणांना या आव्हानात्मक प्रवासासाठी मार्गदर्शन करत आहेत.

डॉ. तनु जैन यांनी दंत शस्त्रक्रिया (बीडीएस) ही प्रतिष्ठित व्यावसायिक पदवी प्राप्त केली. मात्र, वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याऐवजी त्यांनी देशसेवेचा मार्ग निवडला. यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना त्यांनी कोणत्याही कोचिंग संस्थेची मदत न घेता स्वतःच्या अभ्यासावर भर दिला. या कठीण प्रवासात त्यांनी 2015 मध्ये यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून अखिल भारतीय 648 वा क्रमांक मिळवला. त्यांची सशस्त्र दल मुख्यालय सेवा (AFHQ) कॅडरमध्ये निवड झाली, जिथे त्यांनी काही काळ नागरी सेवक म्हणून सेवा बजावली.

