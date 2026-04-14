Success Story: धुणीभांड्याची काम करणाऱ्या महिलेचा मुलगा मंगेश कसा झाला न्यायाधीश? प्रेरणादायी कहाणी!

Mangesh Dhotre Success Story: गरिबी आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी कधीही हार न मानता मंगेळने अभ्यास सुरु ठेवला. न्यायाधिश बनल्याने त्याच्या मेहनतीचं चीज झालंय. तसेच अनेक तरुणांसाठीही ही कहाणी प्रेरणादायी ठरलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 07:08 PM IST
Success Story: धुणीभांड्याची काम करणाऱ्या महिलेचा मुलगा मंगेश कसा झाला न्यायाधीश? प्रेरणादायी कहाणी!
न्यायाधीश मंगेश धोत्रे

Mangesh Dhotre Success Story: धुणीभांड्याची काम करणाऱ्या महिलेचा मुलगा झाला न्यायाधीश झाल्याची प्रेरणादायी घटना समोर आलीय. अनेक यशाच्या कहाण्या या संघर्षातून निर्माण झालेल्या असतात. संघर्ष जितका कठीण यश तितकंच मोठं असतं. त्यामुळे त्यांच्या यशाचं कौतुकदेखील तितकंच मोठं असतं. ऍड. मंगेश आनंद धोत्रे यांची दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पदावर MPSC मार्फत निवड झाली आहे. राज्यभरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षावर होतंय. यामागच कारणही तसंच आहे. वकिलीची सनद मिळाल्यानंतर पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळवणे ही दुर्मीळ गोष्ट आहे. राजगुरुनगर येथील या तरुण वकीलाने आपल्या मेहनतीने आणि स्मार्ट प्लॅनिंगने न्यायव्यवस्थेत मोठी झेप घेतली आहे. कसा राहिलाय मंगेश धोत्रेचा संघर्ष? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मंगेशचं कौतुक का होतंय?

मंगेश यांचे मूळ गाव जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगा हे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. अल्प उत्पन्नामुळे 2005 मध्ये कुटुंब राजगुरुनगरला स्थायिक झाले. इथे राहूनच मंगेश यांनी शाळा-कॉलेजचे संपूर्ण शिक्षण पूर्ण केले. गरिबी आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी कधीही हार न मानता अभ्यास चालू ठेवला.

घरातील वातावरण कसं होतं? 

मंगेशची आई धुणी भांड्याची कामे करायच्या तर वडील खासगी हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करतात. दोघेही कष्टाने पोट भरण्यासाठी राबत होते. तरीही मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी कधीही तडजोड केली नाही. मंगेशने मिळवलेले हे यश कुटुंबासाठी खरोखरच ‘आकाश ठेंगणे’ झाल्यासारखे आहे.

भावंड काय करतात?

मंगेशला एक बहीण आणि एक भाऊ आहे. बहीण नुकतीच सरकारी शिक्षिका म्हणून निवडली गेली आहे. भाऊ सध्या बँकिंग परीक्षेची तयारी करत आहे. एकाच कुटुंबात तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रात सरकारी नोकऱ्यांकडे वाटचाल सुरू असल्याने परिसरात कौतुकाचे वातावरण आहे.

कशी केली परीक्षेची तयारी?  

MPSC च्या न्यायाधीश परीक्षेसाठी पुण्यातील कोणतेही महागडे क्लासेस न लावता मंगेश यांनी राजगुरुनगरमध्ये राहूनच अभ्यास केला. त्यांनी स्वतःचे वेळापत्रक बनवले, नियमित अभ्यास केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले. यामुळे अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळाली आहे की, शहरातील महागडे कोर्सिंगशिवायही यश मिळू शकते.

किरण काळे सरांचे मार्गदर्शन

त्यांचे लॉ कॉलेजचे प्राध्यापक किरण काळे सर यांचे मार्गदर्शन यशाचे मुख्य कारण आहे. सरांच्या सखोल ज्ञान आणि प्रोत्साहनामुळे मंगेश यांनी न्यायाधीश पदाचा अभ्यास पूर्ण केला. त्यांनी सरांना विशेष श्रेय दिले आहे.

व्यावहारिक ज्ञानाची कमाई

वकिलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी खेड येथील अनुभवी वकील ऍड. पुष्कराज परदेशी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली सुरू केली. फौजदारी, दिवाणी, कौटुंबिक, महसूली अशा सर्व क्षेत्रातील खऱ्या प्रॅक्टिकल ज्ञान त्यांना मिळाले. मुलाखतीत हे व्यावहारिक अनुभव निर्णायक ठरले.

पालक काय म्हणाले?

“मुलाला न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळाली, हे आमच्यासाठी आकाशातल्या चांदण्या सारखे आहे,” अशी भावना आई-वडिलांनी व्यक्त केली. त्यांचा अभिमान आणि आनंद शब्दात बसत नाही. मंगेश यांच्या यशाने गावातल्या अनेक तरुणांना ‘स्वप्न पूर्ण होऊ शकतात’ असा विश्वास दिला आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

