English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Success Story: जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण ते MPSC मध्ये राज्यातून प्रथम; सोलापूरच्या विजय लामकानेची प्रेरणादायी कहाणी!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 06:01 PM IST
विजय लामकाने सक्सेस स्टोरी

Vijay Lamkane Success Story: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा 2024 चा अंतिम निकाल आज जाहीर झाला आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील विजय नागनाथ लामकाने यांनी सर्वसाधारण आणि मागासवर्गीय उमेदवारांमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ही यशस्वी कामगिरी केवळ वैयक्तिक नाही तर ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. परीक्षा 27 ते 29 मे 2025 रोजी झाली होती आणि आता 8 एप्रिल रोजी निकाल लागला. विजय यांना आता उपजिल्हाधिकारी पद मिळणार असून, त्यांचे नाव राज्यभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. विजय यांनी कशी आखली होती रणनीती? त्यांना काय अडचणी आल्या? त्यावर मात करत त्यांनी कसा विजय मिळवला? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुरुवातीचे शिक्षण

विजय लामकाने यांचे मूळ गाव कोण्हेरी, मोहोळ तालुका, सोलापूर जिल्ह्यातील आहे. ते जिल्हा परिषद शाळेत शिकले. चौथ्या इयत्तेत शिष्यवृत्ती परीक्षेत भाग घेतला आणि तेव्हापासून त्यांच्यात स्पर्धा परीक्षेची आवड निर्माण झाली. शहरातील सुविधांशिवाय, साध्या वातावरणात वाढलेल्या या तरुणाने शिक्षणात कधीही तडजोड केली नाही. ग्रामीण भागातील मर्यादित साधनसामग्री असतानाही त्यांनी ज्ञान मिळवण्यासाठी सातत्य राखले.मोठ्या शहरांतील महागड्या कोचिंगची गरज नसते, फक्त दृढ इच्छाशक्ती पुरेशी असते, हे यातून दिसते. 

बालपणीचे स्वप्न

वयाच्या दहाव्या वर्षापासून विजय यांचे एकच ध्येय होते – ‘कलेक्टर व्हायचे आणि लाल दिव्याची गाडी चालवायची.’ ते वारंवार म्हणत, “मला कलेक्टर व्हायचे आहे, मी लाल दिव्याच्या गाडीत बसणार.” हे स्वप्न त्यांनी मनात रुजवले आणि त्यानुसार प्रयत्न सुरू केले. विविध मान्यवरांचे व्याख्यान ऐकून त्यांचा मानसिक दृष्टिकोन तयार झाला. स्पर्धा परीक्षांमध्ये मनाची तयारी, आजूबाजूचे वातावरण आणि नियमित अभ्यास हे तीन घटक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. लहानपणी बाळगलेले हे ध्येय आज प्रत्यक्षात आले आहे.

बहिणीशी झालेला वाद

विजय यांच्या बहिणीने सुरुवातीला त्यांना शिक्षक किंवा इंजिनियर होण्याचा सल्ला दिला होता. पण विजय ठाम होते – “कलेक्टरच व्हायचे.” यावरून दोघांत अनेकदा भांडणे झाली. बहिणीला वाटायचे की, सरकारी नोकरीची तयारी जोखमीची आहे, अनेक उमेदवार अपयशी ठरतात. मात्र विजय यांनी हार न मानता आपले ध्येय पुढे नेले. वडील नागनाथ लामकाने यांनी मात्र पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, “त्याला आयपीएसची परीक्षाही द्यायची आहे, त्यातही तो यशस्वी होईल.” कुटुंबातील हे मतभेद विजय यांच्या जिद्दीला अधिक बळकट करत गेले.

कशी केली तयारी?

एमपीएससीच्या पूर्वीच्या काही परीक्षांत विजय यांची निवड झाली होती आणि ते यशादा केंद्रात ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून प्रशिक्षण घेत आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी त्यांनी सातत्याने अभ्यास केला. मनाची तयारी, योग्य वातावरण आणि नियमित अभ्यास यावर भर दिला. अपयश आले तरी हार न मानता पुढे जाण्याची तयारी ठेवली. अनेक उमेदवार एक-दोन प्रयत्नांतच निराश होतात, पण विजय यांनी जिद्द सोडली नाही. त्यांच्या या धोरणामुळेच आज ते राज्यात पहिले झाले आहेत. “स्पर्धा परीक्षांत माइंडसेट, वातावरण आणि सातत्य महत्त्वाचे,” असे ते सांगतात.

कुटुंबाकडून प्रोत्साहन 

वडिलांचा अभिमान आणि पूर्ण पाठिंबा यामुळे विजय यांना बळ मिळाले. आज वडील अभिमानाने सांगतात की, मुलाने स्वप्न पूर्ण केले. संपूर्ण कुटुंबाने त्यांना साथ दिली. हे यश केवळ एका व्यक्तीचे नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचे आहे. स्वप्न बाळगणे, जिद्द ठेवणे आणि सातत्य राखणे यातून मोठे यश मिळते, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसते. आता लाल दिव्याची गाडी खरोखरच त्यांच्या दारात आली आहे. हे यश महाराष्ट्रातील हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी प्रेरणादायी ठरेल.

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
MPSC Final Result 2024Vijay LamkaneVijay Lamkane success StoryVijay Lamkane inspirational storyRajyaseva 2024 Topper List

