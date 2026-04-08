Success Story: जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण ते MPSC मध्ये राज्यातून प्रथम; सोलापूरच्या विजय लामकानेची प्रेरणादायी कहाणी!

Vijay Lamkane Success Story: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा 2024 चा अंतिम निकाल आज जाहीर झाला आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील विजय नागनाथ लामकाने यांनी सर्वसाधारण आणि मागासवर्गीय उमेदवारांमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ही यशस्वी कामगिरी केवळ वैयक्तिक नाही तर ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. परीक्षा 27 ते 29 मे 2025 रोजी झाली होती आणि आता 8 एप्रिल रोजी निकाल लागला. विजय यांना आता उपजिल्हाधिकारी पद मिळणार असून, त्यांचे नाव राज्यभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. विजय यांनी कशी आखली होती रणनीती? त्यांना काय अडचणी आल्या? त्यावर मात करत त्यांनी कसा विजय मिळवला? सविस्तर जाणून घेऊया.
विजय लामकाने यांचे मूळ गाव कोण्हेरी, मोहोळ तालुका, सोलापूर जिल्ह्यातील आहे. ते जिल्हा परिषद शाळेत शिकले. चौथ्या इयत्तेत शिष्यवृत्ती परीक्षेत भाग घेतला आणि तेव्हापासून त्यांच्यात स्पर्धा परीक्षेची आवड निर्माण झाली. शहरातील सुविधांशिवाय, साध्या वातावरणात वाढलेल्या या तरुणाने शिक्षणात कधीही तडजोड केली नाही. ग्रामीण भागातील मर्यादित साधनसामग्री असतानाही त्यांनी ज्ञान मिळवण्यासाठी सातत्य राखले.मोठ्या शहरांतील महागड्या कोचिंगची गरज नसते, फक्त दृढ इच्छाशक्ती पुरेशी असते, हे यातून दिसते.
वयाच्या दहाव्या वर्षापासून विजय यांचे एकच ध्येय होते – ‘कलेक्टर व्हायचे आणि लाल दिव्याची गाडी चालवायची.’ ते वारंवार म्हणत, “मला कलेक्टर व्हायचे आहे, मी लाल दिव्याच्या गाडीत बसणार.” हे स्वप्न त्यांनी मनात रुजवले आणि त्यानुसार प्रयत्न सुरू केले. विविध मान्यवरांचे व्याख्यान ऐकून त्यांचा मानसिक दृष्टिकोन तयार झाला. स्पर्धा परीक्षांमध्ये मनाची तयारी, आजूबाजूचे वातावरण आणि नियमित अभ्यास हे तीन घटक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. लहानपणी बाळगलेले हे ध्येय आज प्रत्यक्षात आले आहे.
विजय यांच्या बहिणीने सुरुवातीला त्यांना शिक्षक किंवा इंजिनियर होण्याचा सल्ला दिला होता. पण विजय ठाम होते – “कलेक्टरच व्हायचे.” यावरून दोघांत अनेकदा भांडणे झाली. बहिणीला वाटायचे की, सरकारी नोकरीची तयारी जोखमीची आहे, अनेक उमेदवार अपयशी ठरतात. मात्र विजय यांनी हार न मानता आपले ध्येय पुढे नेले. वडील नागनाथ लामकाने यांनी मात्र पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, “त्याला आयपीएसची परीक्षाही द्यायची आहे, त्यातही तो यशस्वी होईल.” कुटुंबातील हे मतभेद विजय यांच्या जिद्दीला अधिक बळकट करत गेले.
एमपीएससीच्या पूर्वीच्या काही परीक्षांत विजय यांची निवड झाली होती आणि ते यशादा केंद्रात ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून प्रशिक्षण घेत आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी त्यांनी सातत्याने अभ्यास केला. मनाची तयारी, योग्य वातावरण आणि नियमित अभ्यास यावर भर दिला. अपयश आले तरी हार न मानता पुढे जाण्याची तयारी ठेवली. अनेक उमेदवार एक-दोन प्रयत्नांतच निराश होतात, पण विजय यांनी जिद्द सोडली नाही. त्यांच्या या धोरणामुळेच आज ते राज्यात पहिले झाले आहेत. “स्पर्धा परीक्षांत माइंडसेट, वातावरण आणि सातत्य महत्त्वाचे,” असे ते सांगतात.
वडिलांचा अभिमान आणि पूर्ण पाठिंबा यामुळे विजय यांना बळ मिळाले. आज वडील अभिमानाने सांगतात की, मुलाने स्वप्न पूर्ण केले. संपूर्ण कुटुंबाने त्यांना साथ दिली. हे यश केवळ एका व्यक्तीचे नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचे आहे. स्वप्न बाळगणे, जिद्द ठेवणे आणि सातत्य राखणे यातून मोठे यश मिळते, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसते. आता लाल दिव्याची गाडी खरोखरच त्यांच्या दारात आली आहे. हे यश महाराष्ट्रातील हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी प्रेरणादायी ठरेल.