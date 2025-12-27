English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रत्नागिरी फिरायला आलेल्या 13 वर्षीय मुलीचा अचनाक मृत्यू;रिसॉर्टच्या रुममध्ये मृत अवस्थेत सापडल्याने खळबळ, एकुलत्या एका मुलीसोबत काय झाले आई - वडिलांनाही कळाले नाही?

अलीकडे कोणत्या वयात काय होईल हे सांगता येत नाही. अल्पवयीन मृत्यू होण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. अशीच एक दुर्दैवी घटना कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली येथे घडली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 27, 2025, 06:30 PM IST
Ratnagiri Tourist News : नवीन वर्ष आणि नाताळचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी कोकणात पर्यटक दाखल होत आहेत. पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. अशातच  रत्नागिरी फिरायला आलेल्या 13 वर्षीय मुलीचा अचनाक मृत्यू झाला आहे. तितच्या आई - वडिलांनाही समजेना काय झाले? रिसॉर्टच्या रुम मध्ये मृत अवस्थेत सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. या मुलीच्या मृत्यूचे नेमके कारण समोर आलेले नाही. 

दापोली तालुक्यात आलेल्या पर्यटकांच्या 13 वर्षीय मुलीचा दुर्देवीरित्या मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. आंचल मदन सकपाळ वय वर्ष १३ असे या अल्पवयीन मुलीचे नाव आहे. मुंबई कल्याण परिसरातून हे कुटुंब 25 डिसेंबर रोजी दापोली येथे पर्यटनासाठी आले होते. गेले तीन-चार दिवस दापोली परिसरात पर्यटनाचा आनंद घेतला हे कुटुंब आज शनिवारी 27 डिसेंबर रोजी परतीच्या प्रवासाला निघणार होते. आंजर्ले परिसरातील एका रिसॉर्ट मध्ये हे कुटुंब उतरले होते. सकाळी निघायचं असल्याने ते आपली मुलगी आंचल हिला उठवण्यासाठी गेले मात्र मुलगी उठलीच नाही तिचे शरीर थंडगार पडल्याचे आणि दातखिळी बसल्याचे त्यांच्या लक्षात आल. यावेळी कुटुंबीयांनी तात्काळ स्थानिकांच्या मदतीने तात्काळ आंजर्ले येथील जवळच्या रुग्णालयात घेऊन गेले तेथून तातडीने तीला दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यास सांगितले तिथे तात्काळ दापोली रुग्णालयात दाखल करण्यात आले यावेळी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आंचल हिला तापासून मृत घोषित केले. या दुर्दैवी घटनेने सकपाळ कुटुंबीयांवरती दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे.

आंचल ही ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण परिसरातील इयत्ता आठवी मधील सेंट थॉमस विद्यालयाची विद्यालयाची विद्यार्थिनी होती. कुटुंबाबरोबर पर्यटकांसाठी आलेली आंचल ही मजेत होती शुक्रवारी रात्री तिने जेवण केल्यावर काही वेळ ती आनंदात खेळलीही मात्र रात्री झोपी गेलेली आंचल पुन्हा उठलीच नाही. सकपाळ कुटुंबाची इथे एकुलती एक लाडकी सुकन्या होती. आंचल हिच्या मृत्यूने कुटुंब व नातेवाईकांना मोठा धक्का बसला आहे. या दुर्दैवी घटनेचे वृत्त कळताच दापोलीच्या नगराध्यक्ष कृपा घाग, नगरसेविका प्रिती शिर्के, दापोली नगरपंचायतचे अभियंता सुनील सावके, निवृत्त शिक्षक रमाकांत शिगवण आदी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तात्काळ दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात जाऊन या पर्यटकांना व नातेवाईकांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. दापोलीचे पोलीस निरीक्षक महेश तोरस्कर, सहाय्यक निरीक्षक  यादव यांनीही दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात भेट दिली. आंचल हिचा मृत्यू नेमकं कशामुळे झाला आहे हे मात्र अद्याप समजू शकलेलं नाही.

 दापोली उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक वैद्यकीय अहवालानुसार आंचल हिचा मृत्यू हा फूड पॉयझनिंग मुळे झाला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शवविच्छेदनंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेची नोंद करण्याची कार्यवाही दापोली पोलीस संघात शनिवारी दुपारी उशिरापर्यंत सुरू होती. याप्रकरणी अधिक तपास दापोली पोलीस करत आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

