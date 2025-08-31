मुंबईत मराठा आंदोलनादरम्यान घडली दु:खद घटना; मराठा आंदोलकाचा अचानक मृत्यू

Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनादरम्यान आणखी एका मराठा आंदोलकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील शिवनेरीजवळ एका मराठा आंदोलकाचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, सर्वच आंदोलकांकडून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. मात्र, आता आणखी एका आंदोलकाचा मृत्यू झाल्यानंतर मनोज जरांगेंनी संताप व्यक्त केला आहे.
विजय घोगरे असं मृत आंदोलकाचं नाव आहे. विजय घोगरे लातूरच्या टाकळगावचा रहिवासी आहे. त्याला उपारासाठी जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. विजय घोगरे मराठा आंदोलनासाठी इतर आंदोलकर्त्यांसह मुंबईत आले होते. आझाद मैदान परिसात त्यांचा मुक्काम होता. मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली..मुख्यमंत्री फडणवीस, विखे पाटील आणि गिरीश महाजनांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाली. जरांगेंचं आंदोलनासह मुंबईतील वाहतूक कोंडीबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. तसेच जरांगे पाटलांच्या मागण्यांबाबत कोणतीतरी भूमिका उपसमितीने ठाम करावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती आहे.
मराठा, कुणबी एकच असल्याचं पुनरुच्चार मनोज जरांगेंनी केला. सरसकट आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचं मनोज जरांगे म्हणालेत. शिंदे समितीनं मनोज जरांगेची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली.. यावेळी जरांगेंना माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचं शिंदे म्हणालेत. मात्र, वेळ देण्यास जरांगेना नकार दिलाय. उद्यापासून प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय.. तसेच तातडीनं मराठा आरक्षणाचा जीआर काढा आंदोलन मागे घेतो असं जरांगेंनी शिंदे समितीला सुनावलं. मात्र, शिंदे समिती आणि जरागेंच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शिंदे समिती आणि जरांगेंची बैठक निष्फळ झाली.