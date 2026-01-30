English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस नेमकी कशी आहे?

आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस नेमकी कशी आहे?

सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार आहेत. संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस नेमकी कशी आहे जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 30, 2026, 11:59 PM IST
आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस नेमकी कशी आहे?

 Sunetra Pawar DCM Oath :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत.  सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. राष्ट्रवादीतील सर्व नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याच्या प्रस्तावावर एकमत दर्शवले आहे.  सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? जाणून घेऊया याची संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस कशी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री कोण होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात होता, मात्र सुनेत्रा पवारांकडेच उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी नेत्यांची आहे. राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ पक्षनेत्याच्या बैठकीत सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यास 31 जानेवारीला शपथविधी होणार असल्याची मोठी माहिती छगन भुजबळांनी दिली.

अजित पवारांनंतर पक्षाची धुरा सुनेत्रा पवार हाताळणार असल्याचं आता जवळजवळ निश्चित झालं आहे. आज राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर या बैठकीत चर्चा झाली, तसंच त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिल्याची देखील माहिती आहे.

कशी असणार सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या निवड करण्याची प्रोसेस

  • राष्ट्रवादीचे नेते सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना देतील.
  •  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा प्रस्तान राज्यपालांना देती. 
  • राज्यपालांच्या उपस्थितीत सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाईल.
  • सुनेत्रा पवार या राज्यसभेच्या खासदार आहेत.
  • सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागेल.
  • विधानसभेचे सदस्य होण्याबाबत निर्णय झाल्यास अजित पवारांच्या मतदार संघात पोट निवडणूक घ्यावी लागेल. ही निवडणुक सुनेत्रा पवार यांना लढवावी लागेल.
  • विधानपरिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय झाल्यास अजित पवार गटाच्या एका आमदाराला राजीनामा द्यावा लागेल. या आमदाराच्या जागेवर सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती केली जाईल. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Suneta Pawar become Deputy Chief Minister Of Maharashtralegal processसुनेत्रा पवार

इतर बातम्या

School Holiday: फेब्रुवारीमध्ये विद्यार्थ्यांची मज्जा, शाळा...

महाराष्ट्र बातम्या