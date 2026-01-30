आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस नेमकी कशी आहे?

Sunetra Pawar DCM Oath : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. राष्ट्रवादीतील सर्व नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याच्या प्रस्तावावर एकमत दर्शवले आहे. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. आमदार नसताना सुनेत्रा पवार डायरेक्ट उपमुख्यमंत्री कशा होणार? जाणून घेऊया याची संपूर्ण कायदेशीर प्रोसेस कशी आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री कोण होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात होता, मात्र सुनेत्रा पवारांकडेच उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी नेत्यांची आहे. राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ पक्षनेत्याच्या बैठकीत सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यास 31 जानेवारीला शपथविधी होणार असल्याची मोठी माहिती छगन भुजबळांनी दिली.
अजित पवारांनंतर पक्षाची धुरा सुनेत्रा पवार हाताळणार असल्याचं आता जवळजवळ निश्चित झालं आहे. आज राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर या बैठकीत चर्चा झाली, तसंच त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिल्याची देखील माहिती आहे.