'आम्हाला काही वाटत नाही असं समजू नये...', सुप्रिया सुळेंना सुनेत्रा पवारांचं उत्तर, म्हणाल्या 'अजितदादांची मुलं आणि माझ्यापेक्षा जास्त...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो हटवल्याप्रकरणी मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्यावर अवघ्या दोन तासांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच मुद्द्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक होत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही, असा थेट सवाल सत्ताधाऱ्यांना केला आहे. दरम्यान यावरुन सुनेत्रा पवारांनी सुप्रिया सुळेंना अजित पवारांच्या अपघाताचं राजकारण करू नका असं सुनावलं आहे. अजितदादांच्या जाण्याचं दुःख किती आहे हे माझी मुले आणि माझ्यापेक्षा जास्त कोणाला माहिती असणार असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"एक फोटो काढला म्हणून अमित ठाकरेंवर एफआयआर करता. पण आमच्या भावाचं इतकं मोठं विमान पडलं, सत्तेतील उपमुख्यमंत्र्यांचा अपघात झाला त्याच एफआयआर या सरकारने केला नाही. याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. माझ्या भावाचा एफआयआर झाला का? भावाचा होत नाही पण अमित ठाकरेंचा होतो. आमच्या घरातील कर्ता पुरुष आम्ही गमावला आहे. यांच्याच सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते ना? त्याचा एफआयआर झाला नाही, मात्र अमित ठाकरेंवर दोन तासात एफआयआर झाला हा कोणता न्याय आहे," असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं.
"अजितदादा गेल्याने सगळ्या महाराष्ट्रभर जी पोकळी निर्माण झाली आणि आकाश कोसळलं आहे त्यासंदर्भात मला आणि माझ्या मुलांपेक्षा जास्त कोणाला माहिती असणार? असं वाटतं की, अजितदादांच्या दुर्घटनेसंदर्भात माहिती मिळायला हवी असं सर्वांना वाटत असून आम्हीही त्यादृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. आम्ही पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटलो आहोत. मुख्यमंत्र्यांनीही अधिवेशनात शब्द दिला असून, तो पाळण्यासाठी ते कसोशीने प्रयत्न आहेत. तपास यंत्रणाही आपलं काम करत आहेत. माझा तपास यंत्रणा, कायदा यावर विश्वास आहे. त्यांनाही वेळ दिला पाहिजे. सतत मीडियात येणं म्हणजे अपडेट मिळणं असं नाही. वारंवार अशा गोष्टी करुन मीडिया ट्रायल होत आहे का असं वाटतं. आपण सर्वांनी यासंदर्भात विचार करायला हवा," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या आहेत.
"दादांची आई, मुलं आणि मी यापेक्षा जास्त दु:ख कोणाला होणार आहे. लवकरात लवकर चौकशी व्हावी असं आम्हालाही वाटत असून तसे प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला काही वाटत नाही असं समजू नये. तपास यंत्रणेवर माझा विश्वास असून, त्यांना वेळ दिला पाहिजे. दादांच्या जाण्याचं राजकारण कोणी करु नये असं वाटतं," असं मतही त्यांनी मांडलं.
दरम्यान सुप्रिया सुळे यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत सुप्रिया सुळे यांचं म्हणणं खरं आहे. मोदींचा फोटो काढला म्हणून राष्ट्रावर संकट कोसळलं, महाप्रलय आल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय.
विरोधकांच्या या आक्रमक पवित्र्यावर आता सत्ताधारी पक्षाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं... सुप्रिया सुळे या प्रोटोकॉल बाबत चुकीचे समर्थन करत असून अशा अपघातांमध्ये वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया असते, असं स्पष्टीकरण सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आलं