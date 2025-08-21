English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुनेत्रा पवारांची आरएसएसच्या कार्यक्रमाला हजेरी, पुतण्याची काकूंवर टीका

सुनेत्रा पवार यांचे पुतणे  रोहित पवारांनी यावरुन त्यांच्या काकू असलेल्या सुनेत्रा पवारांवर टीका केली. तर अजितदादांना याबाबत सारवासारव करावी लागली. 

पूजा पवार | Updated: Aug 21, 2025, 08:55 PM IST
सुनेत्रा पवारांची आरएसएसच्या कार्यक्रमाला हजेरी, पुतण्याची काकूंवर टीका
(Photo Credit : Social Media)

उर्वशी खोनासह (प्रतिनिधी) नवी दिल्ली : खासदार सुनेत्रा पवारांनी (Sunetra Pawar) संघाचीच एक शाखा असलेल्या राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रानौतांच्या (Kangna Ranaut) घरी हा कार्यक्रम होता. दिल्लीतल्या या सोहळ्याला सुनेत्रा पवारांनी हजेरी लावल्यानं त्याची महाराष्ट्रात चर्चा झाली. सुनेत्रा पवार यांचे पुतणे  रोहित पवारांनी यावरुन त्यांच्या काकू असलेल्या सुनेत्रा पवारांवर टीका केली. तर अजितदादांना याबाबत सारवासारव करावी लागली. 

दिल्लीत राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादीच्या राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीनं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात. अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रानौतच्या दिल्लीतील घरी भाजप नेते गोविंदभाई ढोलकियांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. सुनेत्रा पवारांनी या स्नेहमेळाव्याला हजेरी लावलीच शिवाय त्या ठिकाणी त्यांनी छोटेखानी भाषणही केल्याची माहिती आहे. सुनेत्रा पवारांनी राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याची चर्चा महाराष्ट्रात सुरु झालीये. सुनेत्रा पवार यांचे पुतणे रोहित पवार यांना हे बहुतेक रुचलेलं नसावं, त्यांनी काकू सुनेत्रा पवार आणि काका अजित पवारांना खडेबोल सुनावलेत.

सुनेत्रा पवारांनी आरएएसएसच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्य़ाच्या मुद्यावर अजितदादांना विचारलं असता अजितदादा प्रश्न विचारणा-या माध्यम प्रतिनिधीवर जवळजवळ उखडलेच.  बायको कुठं जाते याची मिनिट टू मिनिट माहिती ठेवत नाही असं उत्तर त्यांनी दिलं... पण हा प्रश्न बहुतेक अजितदादांना रुचला नव्हता अशी त्यांची देहबोली दिसत होती.

सुनेत्रा पवार दिल्लीत असल्या तरी अजितदादांना त्यांच्या दैनंदिन कार्यक्रमांची माहिती नसावी असं वाटत नाही... त्यात राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यक्रमाला सुनेत्रा पवार जाणार आणि अजितदादांना त्या सांगणार नाही असं होणारच नाही अशी माहिती राष्ट्रवादीच्या गोटातून दिली जातेय. सुनेत्रा पवारांचं राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावणं हे पक्ष तोच विचार नवा असा राष्ट्रवादीचा बाणा आहे का अशी कुजबूज आता सुरु झालीये.

FAQ : 

अजित पवारांना सुनेत्रा पवारांच्या या उपस्थितीची खरंच माहिती नव्हती का?

राष्ट्रवादीच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार दिल्लीत असताना आणि विशेषतः अशा कार्यक्रमाला हजेरी लावताना अजित पवारांना माहिती नसण्याची शक्यता कमी आहे.

सुनेत्रा पवार यांनी याबाबत काय स्पष्टीकरण दिलं?

सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, त्यांना स्नेहमिलनासाठी बोलावलं होतं, आणि हा कार्यक्रम RSS शी संबंधित आहे याची त्यांना माहिती नव्हती.

सुनेत्रा पवारांनी कोणत्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली?

सुनेत्रा पवार यांनी दिल्लीत भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्या घरी आयोजित राष्ट्रसेविका समितीच्या स्नेहमेळाव्याला हजेरी लावली. राष्ट्रसेविका समिती ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) महिला शाखा आहे

