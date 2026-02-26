English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठी बातमी! सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड, आवाजी मतदानाने निर्णय

Sunetra Pawar as NCP National President: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचं राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईतील वरळीत पार पडलं. यानंतर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी ही घोषणा केली.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 26, 2026, 07:02 PM IST
Sunetra Pawar as NCP National President: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचं राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईतील वरळीत बैठक पार पडलं. यानंतर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी औपचारिक घोषणा केली. आवाजी मतदानाने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रफुल्ल पटेल यांनी आवाहन केल्यानंतर हात वर करुन सुनेत्रा पवारांच्या नावाला पाठिंबा दर्शवण्यात आला. प्रफुल्ल पटेल यांनीच राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

वहिनींना आपण विधीमंडळाचे नेते मानले, त्यानंतर शपथ झाली. मी सर्व आमदारांचा आभारी आहे की, एकमुखाने योग्य निर्णय योग्य वेळी घेतला. आता आपल्याला पुढील रस्ता चालायचा आहे. दादांनी दाखवलेले आदर्श यांचा सन्मान ठेवायचा आहे. पक्षाला पुन्हा त्याच ताकदीने उभं करायचं आहे. आपल्याला मोठी जबाबदारी पार पाडायची आहे असं प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं. 

प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, "अजित पवारांनी मला मला राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त केलं होतं.  मी त्यांचा आभारी आहे त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला. आता आमच्या सर्वांवर जबाबदारी होती. दादांच्या पश्चात पक्षाला पुढे कसं न्यावं, पक्षाची जबाबदारी कोणाकडे द्यावी याचा निर्णय घ्यायचा होता. अनके तर्क वितर्क लावले जात होते. मी दादांचा 35 वर्ष जुना मित्र, सहकार, संस्थापक सदस्य नात्याने सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडावं असा प्रस्ताव ठेवला आहे". यानंतर सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या असता, त्यांनी हात वर करुन वहिनींचा पाठिंबा दर्शवण्याच आवाहन केलं. त्यानंतर त्यांनी तुम्हा सर्वांच्या वतीने सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती झाल्याची घोषणा करतो असं जाहीर केलं. 

"अजित पवार सामान्य नेते नव्हते. अजित पवार आमच्या पक्षाचे 2023 ला अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. हे सांगताना मला काही संकोच होत नाही की, अजित पवारांच्या नेतृतवात राष्ट्रवादी पक्षाने फक्त आपली ओळख वाढवली नाही तर नवीन उंचीही गाठली. अजित पवार सामान्य पण फार मोठे नेते होते. गोरगरिबांचे. तरुणांचे, सामान्यांचे होते. महाराष्ट्र आणि देशात लाडक्या बहिणीची योजना लागू झाली तेव्हा प्रत्येक बहिणीला अजितदादा खरा भाऊ आहे असं वाटू लागलं. असं नेतृत्व आपल्या सगळ्यंना लाभलं. 28 जानेवारीला अचानक ते निघून गेले हे सर्वांसाठी अतिशय धक्कादायक, अकल्पवनीय होतं. आपण सगळे उद्या आपण काय करणार कसं करणार अशा अवस्थेत होतो," असं प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं. 

पुढे ते म्हणाले की, "अजित पवारांनी आपल्या सर्वांना ओळख मिळवून दिली. त्यांनी पक्षाला आपलं कुटुंब समजून या भावनेने काम केलं. जोपर्यंत मी माझ्या कार्यकर्त्यांना, सहकाऱ्यांना ताकद देण्याचं काम करणार नाही तोपर्यंत माझा कार्यकर्ता, पक्ष वाढू शकत नाही अशी त्यांची भावना होती. दादांच्या मनात पक्ष आणि कार्यकर्त्यांसाठी तळमळ होती. एक नेतृत्व कसं पाहिजे त्याचं ते उदाहरण होते. आज आपण अनेक पक्ष पाहतो. आपल्या नेत्याला भेटायला लोक तरसतात. पण अजित पवार वेगळ्याच मातीचे होते. त्यांनी नेहमी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना प्राथमिकता देत मदत करण्याची भावना ठेवली. त्यामुळे पक्षाने अनेक उंची गाठल्या".

"अजित पवारांनी नेतृत्व घेतल्यानंतर अनेक संकटं समोर आली होती. पण ते दादाच होते. त्यांच्यात हिंमत होती ती कमी झाली नाही. दुसरा पक्ष असता तर गडबडला असता. लष्करात एखादा अधिकारी करतो त्याप्रमाणे त्यांनी नेतृत्व केलं. विधानसभा निवडणुकीत त्याचं चित्र दिसलं. आज संपूर्ण देशात आपल्यातील कोणीतरी गेला अशी भावना आहे. ही भावना आपलेपणाची आहे. वहिनी दिल्लीत आल्या तेव्हा मिठी मारुन महिला खासदार रडत होत्या. प्रत्येकाला हे कमावता येत नाही. त्यासाठी तपस्या करावी लागते. व्यक्ती खुर्चीने नाही तर कर्तृत्व, विचाराने महान होतो. अजित पवार त्याचं उदाहरण आहे. हाच आदर्श ठेवून पुढील वाटचाल करायची आहे," असं आवाहन त्यांनी केलं. 

"आपण कुठेही गेलो तरी शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारे आहोत असं दादा नेहमी सांगायचे. पंतप्रधानांनी तुम्ही तुमच्या विचारावर चाला. तुमच्या भावनांचा आदर करु. आमच्याकडून कोणतीही जबरदस्ती राहणार नाही असं सांगितलं होतं. महायुतीत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत लोकांची भावना वेगळी आहे," असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. 

आपला पक्ष राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त होता. दुर्देवाने तो दर्जा गेला आहे. दादांच्या नेतृत्वात नागालँडमध्येही चांगलं यश मिळवलं. अरुणाच लप्रदेशात 12 टक्के मतं मिळाली आणि तीन आमदार आहे. अजून एका राज्यात असंच यश मिळवून पुन्हा तो दर्जा मिळवायचा आहे असं आवाहनही त्यांनी केलं. 

