'हा' हृदयस्पर्शी Photo पाहून डोळे पाणावतील; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची खास पोस्ट 'आई...आज...,'

DCM Sunetra Pawar: गुढीपाडव्याच्या उत्साहादरम्यानच सध्या सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट चांगलीच चर्चेत आली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या सासूबाई आशाताई पवार यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना अनेकांना भावल्या आहेत. कुटुंबातील नातेसंबंध किती जिव्हाळ्याचे असू शकतात, याचं सुंदर उदाहरण या पोस्टमधून दिसतं. सार्वजनिक जीवनात व्यस्त असतानाही कौटुंबिक नात्यांना दिलेलं महत्त्व यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.
अलीकडेच सुनेत्रा पवार यांनी एक खास पोस्ट शेअर करत ‘आई.... आज तुमच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा’ असे लिहिले. या साध्या पण भावनिक शब्दांमधून त्यांच्या नात्यातील जिव्हाळा स्पष्ट दिसतो. सोशल मीडियावर या पोस्टला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.
सुनेत्रा पवार यांनी अनेकदा सांगितलं आहे की त्यांचं आणि आशाताई पवार यांचं नातं हे सासू-सूनपेक्षा आई-मुलगीसारखं आहे. घरातील निर्णयांमध्ये त्या सासूबाईंचा सल्ला घेतात, तर आशाताईही त्यांना नेहमी पाठिंबा देताना दिसतात.
पवार कुटुंबात परंपरा आणि संस्कारांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. आशाताई पवार यांनी कुटुंबावर चांगले संस्कार केले असून, कठीण काळातही घर एकसंध ठेवण्याचं काम केलं. याच मार्गदर्शनाखाली सुनेत्रा पवार यांनीही कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली.
राजकीय आणि वैयक्तिक आयुष्यात अजित पवार यांच्या प्रवासात आशाताई पवार यांचा मोठा वाटा असल्याचं मानलं जातं. त्याचबरोबर सुनेत्रा पवार यांच्यासाठीही त्या प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत. संयम, जबाबदारी आणि कुटुंबप्रेम या मूल्यांची शिकवण त्यांच्याकडून मिळाल्याचं त्या सांगतात.
कुटुंबातील कार्यक्रमांमध्ये दोघींमधील सुसंवाद आणि आपुलकी नेहमीच लक्ष वेधून घेतो. सासूबाईंची काळजी घेणारी सून आणि सुनेला मार्गदर्शन करणारी सासू, असं हे नातं अनेकांसाठी आदर्श ठरत आहे.