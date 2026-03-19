DCM Sunetra Pawar: महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची अलीकडील एक इंस्टाग्राम पोस्ट सध्या सोशल मीडियवर चर्चेत आहे. याच्या चर्चेत येण्यामागचं कारण एक हृदयस्पर्शी फोटो आणि मनात घर करणारी सुंदर अशी कॅप्शन आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 19, 2026, 12:27 PM IST
'हा' हृदयस्पर्शी Photo पाहून डोळे पाणावतील; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची खास पोस्ट 'आई...आज...,'
DCM Sunetra Pawar: गुढीपाडव्याच्या उत्साहादरम्यानच सध्या सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट चांगलीच चर्चेत आली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या सासूबाई आशाताई पवार यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना अनेकांना भावल्या आहेत. कुटुंबातील नातेसंबंध किती जिव्हाळ्याचे असू शकतात, याचं सुंदर उदाहरण या पोस्टमधून दिसतं. सार्वजनिक जीवनात व्यस्त असतानाही कौटुंबिक नात्यांना दिलेलं महत्त्व यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.

वाढदिवसानिमित्त खास भावना

अलीकडेच सुनेत्रा पवार यांनी एक खास पोस्ट शेअर करत ‘आई.... आज तुमच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा’ असे लिहिले. या साध्या पण भावनिक शब्दांमधून त्यांच्या नात्यातील जिव्हाळा स्पष्ट दिसतो. सोशल मीडियावर या पोस्टला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.

सासू-सून नव्हे, आई-लेकीचं नातं 

सुनेत्रा पवार यांनी अनेकदा सांगितलं आहे की त्यांचं आणि आशाताई पवार यांचं नातं हे सासू-सूनपेक्षा आई-मुलगीसारखं आहे. घरातील निर्णयांमध्ये त्या सासूबाईंचा सल्ला घेतात, तर आशाताईही त्यांना नेहमी पाठिंबा देताना दिसतात.

परंपरा आणि संस्कारांची जपणूक

पवार कुटुंबात परंपरा आणि संस्कारांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. आशाताई पवार यांनी कुटुंबावर चांगले संस्कार केले असून, कठीण काळातही घर एकसंध ठेवण्याचं काम केलं. याच मार्गदर्शनाखाली सुनेत्रा पवार यांनीही कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली.

आधारवड आणि प्रेरणास्थान

राजकीय आणि वैयक्तिक आयुष्यात अजित पवार यांच्या प्रवासात आशाताई पवार यांचा मोठा वाटा असल्याचं मानलं जातं. त्याचबरोबर सुनेत्रा पवार यांच्यासाठीही त्या प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत. संयम, जबाबदारी आणि कुटुंबप्रेम या मूल्यांची शिकवण त्यांच्याकडून मिळाल्याचं त्या सांगतात.

 कुटुंबातील आपुलकीचं उदाहरण

कुटुंबातील कार्यक्रमांमध्ये दोघींमधील सुसंवाद आणि आपुलकी नेहमीच लक्ष वेधून घेतो. सासूबाईंची काळजी घेणारी सून आणि सुनेला मार्गदर्शन करणारी सासू, असं हे नातं अनेकांसाठी आदर्श ठरत आहे.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

