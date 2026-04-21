English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baramati By Election: 'मी माझं सर्वस्व हरपलं पण या पोरक्यांकडे पाहून...' भरसभेत सुनेत्रा पवारांचा कंठ आला दाटून

Sunetra Pawar Emotional: कोणतीही निवडणूक छोटी नसते, ती गांभीर्याने घ्यायची असते ही अजित पवारांची शिकवण असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 21, 2026, 06:28 PM IST
सुनेत्रा पवार

Sunetra Pawar Emotional:  बारामती पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने आयोजित सांगता सभेत सुनेत्रा पवार यांनी सहकारी पक्षासह साऱ्यांचे आभार मानले. तसेच अजित पवारांविषयी बोलताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. कोणतीही निवडणूक छोटी नसते, ती गांभीर्याने घ्यायची असते ही अजित पवारांची शिकवण असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाठींबा म्हणजे बारामतीसाठी एकत्रित पाठींबा आहे, असे मी मानते. पाठीबा दिलेल्या सर्व संस्थाबद्दल त्यांनी ऋण व्यक्त केले. शरद पवारांच्या दुरदृष्टीतून पाया रचला आणि अजित पवारांनी यावर कळस चढवला. या मैदानाला संघर्षाची, एकजुटीची परंपरा आहे. याच प्रांगणात अजित पवारांचा नागरी सत्कार झालाय. हा जनसागर म्हणजे अजित पवारांविषयी असलेला सन्मान आणि प्रेम असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. अजित पवारांशिवाय ही सभा घ्यायला लागतेय हे मन मानायला तयार नाही. मी तर उमेदवार म्हणून नव्हे तर बारामतीचे नातं टिकवण्यासाठी उभे आहे, असे त्या म्हणाल्या. बारामती माझी ताकत आहे. तुम्ही माझी सगळी जीवाभावाची माणस असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. 

अजित पवारांची स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायची आहेत. बारामतीला 1 नंबरचा तालुका बनवणं हे अजित पवारांचं स्वप्न होतं. ते आपण पूर्ण करुया, असे त्या म्हणाल्या.  

माझं दुख मोठं, माझं सर्वस्व हरपलं. पण या पोरक्यांकडे पाहिल्यानंतर हे शिवधनुष्य उचलून मी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतेय. अजित पवारांची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही. पण त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा मी प्रयत्न करेन. माझ्या पाठीमागे कोण असो वा नसो. जोपर्यंत तुम्ही बारामतीकर माझ्यासोबत आहात मी मागे हटणार नाही. मी एका संघर्ष योद्ध्याची सहचारिणी आहे. येशूबाई, अहिल्याबाई जशा लढल्या, त्याप्रमाणे मी तुमची सेवा करेन. शिव-शाहू-फुले यांचे विचार पुढे नेण्याचे मी काम करेन. बारामतीकर कुटुंब मानून मी पुढे काम करणार असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. 

अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत. त्या माझ्या मनातही आहेत. मी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. देवेंद्र फडणवीसांनीदेखील यावर विधानसभेत आश्वासन दिले. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी हीच माझीदेखील ठाम भूमिका आहे. यावर राज्य आणि केंद्र सहकार्य करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
sunetra pawarBaramati By ElectionSunetra Pawar EmotionalSunetra Pawar on Ajit pawar

महाराष्ट्र बातम्या