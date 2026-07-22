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'तुमचा जन्मदिवस जयंती म्हणून मानताना...'; सुनेत्रा पवारांची अजित पवारांच्या आठवणीत डोळे पाणावणारी अत्यंत भावूक पोस्ट

28 जानेवारी रोजी अजित पवारांच्या विमानाला बारामती विमानतळाजवळ अपघात झाला आणि त्यात अजित पवारांसहीत पाच जणांचा मृत्यू झाला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:29 AM IST
'तुमचा जन्मदिवस जयंती म्हणून मानताना...'; सुनेत्रा पवारांची अजित पवारांच्या आठवणीत डोळे पाणावणारी अत्यंत भावूक पोस्ट
Image Credit: सुनेत्रा पवारांच्या पोस्टची चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'तुमचा जन्मदिवस जयंती म्हणून मानताना...'; सुनेत्रा पवारांची अजित पवारांच्या आठवणीत डोळे पाणावणारी अत्यंत भावूक पोस्ट
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