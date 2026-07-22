'तुमचा जन्मदिवस जयंती म्हणून मानताना...'; सुनेत्रा पवारांची अजित पवारांच्या आठवणीत डोळे पाणावणारी अत्यंत भावूक पोस्ट

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची आज जयंती असून त्यानिमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून राज्यभरामध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. असं असतानाच अजित पवारांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी अत्यंत भावूक पोस्ट लिहीत अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. याच वर्षी 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातात अजित पवारांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. 'आज तुमचा हाच वाढदिवस 'जयंती' म्हणून मानताना माझं मन आतून पार तुटून जातंय,' असं सुनेत्रा पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवारांनी अजित पवारांसोबतचे चार फोटो पोस्ट केले असून एका फोटोत त्या अजित पवारांना फुल देताना दिसत आहेत. अन्य एका फोटोत दोघेही जय आणि पार्थ यांच्यासोबत दिसत आहेत. सुनेत्रा पवारांनी या फोटोला कॅप्शन देताना, "दादा... एवढी वर्ष तुमचा जन्मदिवस मी अगदी आनंदाने, उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा केला... घर , कुटुंब आनंदात असायचं, शुभेच्छांचा वर्षाव असायचा.. पण आज तुमचा हाच दिवस 'जयंती' म्हणून मानताना माझं मन आतून पार तुटून जातंय. हे कटू सत्य स्वीकारायला माझं मन आजही अजिबात तयार होत नाही दादा..." असं म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना, "आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर तुम्ही माझी सर्वात मोठी ताकद बनून सोबत राहिलात. तुमचा तो भक्कम आधार, कठीण प्रसंगात पाठीवर पडणारी तुमची विश्वासू थाप आणि मला दिलेली साथ... आज हे सगळं अचानक हरवून गेलंय, सगळं सगळं पोरकं झालंय यावर विश्वासच बसत नाही. काळाने माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आधार एवढ्या लवकर हिरावून नेईल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं," असंही सुनेत्रा पवारांनी म्हटलं आहे.
"आज तुमचा हा दिवस साजरा करताना काळीज पिळवटून निघतंय, डोळ्यांतील अश्रू थांबायचं नाव घेत नाहीत. दादा, तुम्ही भलेही आज माझ्यासोबत शारीरिकदृष्ट्या नसलात, तरी तुमचे विचार, तुमच्या आठवणी , तुमचा लोकांप्रती सेवाभाव, शिस्त आणि तुम्ही दिलेलं प्रेम माझ्या प्रत्येक श्वासात, कणाकणात कायम जिवंत राहील... माझ्या आयुष्याच्या साथीदाराला, तुमच्या पवित्र आठवणींना भावपूर्ण आणि आदरपूर्वक प्रणाम...!" असं सुनेत्रा यांनी पोस्टच्या शेवटी लिहिलेलं आहे.
दादा...— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) July 22, 2026
एवढी वर्ष तुमचा जन्मदिवस मी अगदी आनंदाने, उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा केला...
घर , कुटुंब आनंदात असायचं, शुभेच्छांचा वर्षाव असायचा..
पण आज तुमचा हाच दिवस 'जयंती' म्हणून मानताना माझं मन आतून पार तुटून जातंय.
हे कटू सत्य स्वीकारायला माझं मन आजही अजिबात तयार होत नाही… pic.twitter.com/GZ6sxbQdzO
पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त मध्यरात्री 30 फुटी प्रतिमा उभारण्यात आली. मुसळधार पावसात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक उपाध्यक्ष करण गायकवाड यांनी क्रेनवरून प्रतिमेवर दुग्धाभिषेक करून अभिवादन केले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत अजितदादांना श्रद्धांजली वाहिली. भर पावसातही कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि दादांप्रती असलेला जिव्हाळा पाहायला मिळाला.