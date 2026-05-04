बारामती पोटनिवडणुकीवर सुनेत्रा पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, कार्यकर्त्यांना म्हणाल्यात, 'कोणीही...'

Baramati Vidhan Sabha Election : भारतात पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरु असताना महाराष्ट्रात बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या उभा आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या मतमोजणीच्या निकालानुसार सुनेत्रा पवार या आघाडीवर असून त्यांचा विजय निश्चित मानला जातोय. बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह 23 उमेदवार रिंगणात असले तरी बारामतीचा निकाल एकतर्फी लागतोय. अशात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत बारामतीकरांचे आभार मानले आहेत. त्यासोबत कार्यकर्त्यांना विजय जल्लोष न करण्याचे आवाहन केलं आहे.
बारामती पोटनिवडणूक मतमोजणीच्या आठव्या फेरीनंतरच सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये सुनेत्रा पवार म्हणाल्यात की, आज बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या मतांमधून दाखवलेला विश्वास मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करते.
आजचा हा निकाल जाहीर होत असताना आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत. दादांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती आहे की, या विजयाचा जल्लोष म्हणून कुणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. आपण संयम राखूया आणि दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करूया.
दागांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्यासाठी संधी मला दिल्याबद्दल मी सर्व बारामतीकरांचं मन:पूर्वक आभार मानते. हा शेवट नाही, ही तर फक्त सुरूवात आहे. निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची!