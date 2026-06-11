'जर अनावश्यक हस्तक्षेप केला तर...', सुनेत्रा पवारांनी पक्षाच्या नेत्यांना भरला दम; 'मी समजून घेतलंय, पण...'

Sunetra Pawar Warning: जर पक्षात कोणाचा अनावश्यक हस्तक्षेप असेल तर विचार केला जाईल असा जाहीर इशारा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी दिला आहे. पक्षाच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात भाषण करताना त्यांनी कठोर भूमिका घेण्याची वेळ येणार नाही याची सर्वांनी खबरदावी घ्यावी असंही सूचकपणे सांगितलं आहे. दादा ज्याप्रकारे पक्ष हितासाठी कठोर निर्णय घेत होते, त्याचप्रमाणे न्याय देण्यासाठी त्यांच्या पावलावर जाण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
"राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून गेल्या 4 महिन्यात मी वेगळ्या परिस्थितीत जबाबदारी घेतली. मला समोर येणाऱ्या सर्व गोष्टींची जाणीव होती. पक्षाला मी सर्वोच्च प्राधान्य देत दादांच्या पावलावर पाऊल ठेवत काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्त्याची निष्ठा, परिश्रम आणि समर्पण माझ्या लक्षात आहे. योग्यवेळी प्रत्येकाला न्याय आणि संधी मिळेल याची खात्री सर्वांना देते," असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे त्या म्हणाल्या "आतापर्यंत पक्षात जे घडलं, प्रत्येक वेळी मी सर्वांना समजून, सावरुन घेतलं. दादांनी त्यांच्या हयातीत सगळ्यांना कार्यकर्त्यांना खूप समजून घेतल, हट्ट पुरवले, प्रेम केलं, सन्मान दिला, पदं दिली. दादांनी आपल्या परीने सर्व देण्याचा प्रयत्न केला. यापुढे मी पक्षाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देईन. कोणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप असल्यास विचार केला जाईल. दादा ज्याप्रकारे पक्ष हितासाठी कठोर निर्णय घेत होते, यापुढे असे निर्णय घेईन. न्याय देण्यासाठी दादांच्या पावलावर जाण्याचा प्रयत्न करत राहीन. स्वभाानुसार मला जड जाईल पण खात्री आहे की, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सर्व सहकारी पक्षहिताच्या निर्णयात असतील आणि साथ देतील".
"पक्षात आणि सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारा प्रत्येक पदाधिकारी, नेत्यांनी आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी अधिक जागरुकपणे काम करण्याची अपेक्षा आहे. पक्षाची बदनामी होणार नाही याची जाबाबदारी माझ्यासह सर्वांची आहे. मला यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ येणार नाही याची सर्वांनी खबरदावी घ्यावी", असाही दम त्यांनी भरला आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "लवकरच महामंडळाच्या नियुक्त्या केल्या जातील. पक्षनिष्ठा, समर्पण हे निकष विचारात घेतले जातील. ज्यांनी अर्ज केले असतील त्यांचा विचार करु. कोणी काळजी कऱण्याचं कारण नाही. सर्व सहकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात चर्चा होईल. गुणवत्ता असणाऱ्यांना संधी देणार. पक्षासाठी किती वर्ष काम केलं, त्याचा विचार केला जाईल. पक्ष विस्तारासाठी बाहेरच्या नेत्यांना घेतल्यानंतर तडजोड कराव्या लागतात. पण असं करताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली आहे".