...म्हणून मी अजित पवारांची जागा घेतली, सुनेत्रा पवारांनी सांगितलं कारण, म्हणाल्या '....त्यांनीच दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला'

बारामती तालुक्यात श्री सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. तीन दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामतीत कार्यकर्त्यांच्या संवाद बैठका घेत आहेत.
दरम्यान चोपडज येथील संवाद बैठकीत सुनेत्रा पवार अतिशय भावुक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. "प्रचार करण्याशिवाय माझा प्रत्यक्ष राजकारणाशी दुरान्वये संबंध नव्हता. पण अपघाताने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जाण्याने आपण सर्वच पोरके झालो. माझ्या घरावर तर आभाळच कोसळलं, जे होऊ नये ते घडलं. दादांनंतर आम्ही तर पोरके झालोच पण आपण सर्व पोरके होऊ नयेत म्हणून त्यांची जागा मी घेतली" असं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं आहे.
सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतील विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांच्या बंडखोरीवरूनही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी वक्तव्य केलं आहे. "दादांना जाऊन केवळ आठ महिने झाले आहेत. दादा गेल्यानंतर जे काय चाललं आहे ते आणि जे काय बघत आहे आणि जे काय माणसं विचार करत आहेत यावरून माझ्या हे लक्षात येतंय की खरंच माणसं कशी विचार करतात आणि कसे आहेत. जी माणसं एकीकडे दादांचा ढोल ताशा लावून गजर करतात आणि तीच माणसं दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसत आहेत. पाठीमागं काय काय बोलत आहेत. जग आहे अनुभव येतात पण मी प्रत्यक्ष अनुभवत आहे,ठ असंही सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं आहे.
त्यांच्या जागी लोकांना आधार देण्यासाठी मी उभी राहिले. जनमाणसांच्या अनेक अपेक्षा दादांकडून होत्या आणि दादांची देखील अनेक स्वप्नं होती. ती पूर्ण करण्यासाठी मी उभी राहिले. लोकांनी काय अर्थ घेतला काय नाही मला माहित नाही. मी जसं जमतंय, जेवढं कळतंय तेवढं कळण्याचा प्रयत्न करते. एक झालं की एक दुसरं सुरूच आहे," अशी खंतही सुनेत्रा पवार यांनी बोलून दाखवली आहे.