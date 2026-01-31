उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे 3 खात्यांचा पदभार? अजित पवारांकडे असलेले महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचे खातं त्यांना दिले नाही

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री बनल्या आहेत.  सुनेत्रा पवार यांच्यावर 3 खात्यांचा पदभार सोपवण्यात आला आहे. 

Sunetra Pawar DCM Of Maharashtra : सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री बनल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर खाते वाटप जाहीर झाले आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे 3 खात्यांचा पदभार देण्यात आला आहे. मात्र, अजित पवारांकडे असलेले महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचे खातं सुनेत्रा पवार यांना दिलेले नाही. 

सुनेत्रा अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. लोकभवनाच्या दरबार हॉलमध्ये हा शपथविधी पार पडला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवारांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. संध्याकाळी 5 च्या सुमारास त्यांचा शपथविधी पार पडला. यानंतर तासाभरात खातेवाटप जाहीर झाले आहे.  मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्राद्वारे खाते वाटपाची माहिती दिली.  राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण आणि अल्पसंख्यक विकास व औकाफ या 3 खात्यांची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. तर अर्थ खाते अद्याप तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. 

अजित पवारांकडे असलेले महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचे खातं 

राज्यातील सत्तावाटपात अर्थ हे महत्त्वाचे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेले. अजित पवार हे राज्याचे अर्थमंत्री होते.   मविआच्या काळात अर्थखातं राष्ट्रवादीकडेच होतं राष्ट्रवादी एक असताना  सुनील तटकरे आणि जयंत पाटलांनी अनेकदा अर्थसंकल्प मांडलाय. मात्र. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सध्याच्या मंत्र्यांमध्ये अर्थ खात्याचा अनुभव व अभ्यास असलेले मंत्री नाही यामुळे अर्थखातं मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवतील अशी चर्चा होती. असेच घडले आहे. अर्थखाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवले आहे.  राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

