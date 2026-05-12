सुनेत्रांचा लेटरबॉम्ब! पटेल, तटकरे, भुजबळांना सर्वात मोठा धक्का; पार्थ, जय पवारांना 'प्रमोशन'

Sunetra Pawar Shocking Decision: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पश्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या हाती गेली असली तरी पक्षांतर्गत कलह कायम असल्याचे संकेत पुन्हा एकदा दिसत आहेत. सुनेत्रा पवार आणि पक्षातील अन्य बड्या नेत्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. खास करुन प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंबद्दल बऱ्याच चर्चा प्रसारमाध्यमांपासून सोशल मीडियापर्यंत रंगल्या. मात्र या वादावर पडदा टाकण्यात पक्षाला यश आलं होतं. मात्र आता सुनेत्रा पवारांनी 29 एप्रिल रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्राची प्रत समोर आली असून या पत्रामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीत भूकंप होणार की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी यादीमधून खासदार प्रफुल पटेल यांचं नाव वगळण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. सुनेत्रा पवारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीत राष्ट्रवादीच्या अनेक बड्या नेत्यांची नावं दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. सुनेत्रा पवारांनी या पत्रामध्ये आपल्या दोन्ही मुलांच्या नावांचा उल्लेख करत त्यांच्या खांद्यावर नवी जबाबदारी सोपवल्याचं दिसत आहे.
सुनेत्रा पवारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रानुसार, जय पवार यांना राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्थान देण्यात आलं आहे. मात्र प्रफुल्ल पटेलांसोबतच सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये स्थान देण्यात आलेलं नाही. याआधी राष्ट्रीय महासचिव पदाची जबाबदारी सुनील तटकरे यांच्याकडे होती. मात्र आता जय पवार यांच्यावर नॅशनल सेक्रेटरी आणि पार्थ पवार यांच्यावर जनरल सेक्रेटरी पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या पत्रामध्ये सुनेत्रा पवारांनी आपण स्वत: पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचं नमूद केलं असून शिवाजीराव गर्जे खजीनदार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच पार्थ पवरांसोबतच सुबोध मोहिते हे पक्षाच्या कार्यकारिणीचे आणि प्राशकीय कामासंदर्भातील जनरल सेक्रेटरी असतील असाही पत्रात उल्लेख आहे.
अविनाश अडीक यांच्याकडे संयोजन, आयटी, सायन्स-टेक्नोलॉजी, मध्य-लघू उद्योग, प्रशिक्षण यासारख्या विभागांचं नॅशनल सेक्रेट्री पद देण्यात आलं आहे. युवा विभागाचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद धीरज शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आलं असून महिला आणि अल्पसंख्यांक विभागाचं पक्षांतर्गत नेतृत्व नवाब मलिक यांची कन्या आणि आमदार साना मलिक यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे.
याशिवाय संजय परांजपे, राणा रणवीर सिंह, रमण प्रीत सिंग आणि धनंजय शर्मांबरोबरच अभिषेक बोकी यांच्याकडेही पक्षातील कार्यकारिणीची पदं सोपवण्यात आली आहेत.