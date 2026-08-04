काँग्रेसच्या 'गूंगी गुडिया' टीकेला सुनेत्रा पवारांनी एका वाक्यात उत्तर देत विषयच संपवला, म्हणाल्या...

देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर 1966 मध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते राम मनोहर लोहिया यांनी गुंगी गुडिया म्हणत टीका केली होती. पुढे इंदिया गांधींनी गुंगी गुडिया ते आयर्न लेडीपर्यंतचा प्रवास करत, भक्कम पंतप्रधान म्हणून ओळख मिळवली. जी चूक 1966 मध्ये समाजवादी पक्षानं केली होती, तशीच काहीशी चूक आता काँग्रेस करतंय का? अशी चर्चा सुरू झालीय.. कारण, काँग्रेसनं याच गुंगी गुडिया शब्दाचा वापर,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी केला आहे. काँग्रेसच्या या टीकेनंतर सत्ताधाऱ्यांसह सामाजिक क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसंदर्भात काँग्रेसनं सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. बीड दौऱ्यावर असताना पत्रकार परिषदेत सुनेत्रा पवारांना बीडच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्न विचारला गेला होता. यावेळी धनंजय मुंडेनी पत्रकाराला रोखलं आणि प्रश्न विचारण्यास नकार दिला. याच घटनेचा आधार घेत,काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडलवरून 'सुनेत्रा पवार,अजून किती दिवस गुंगी गुडीया बनून राहतील'असं पोस्ट करण्यात आली. विशेष म्हणजे जो शब्दप्रयोग विरोधकांनी काँग्रेसच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधींसाठी वापरला होता. तोच शब्दप्रयोग करत काँग्रेसनं सुनेत्रा पवारांना लक्ष्य केलं. काँग्रेसच्या टीकेनंतर महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं आहे. सुनेत्रा पवारांचा गूंगी गुडिया असा उल्लेख करणाऱ्या काँग्रेसवर चौफेर टीका केली जात आहे.
सुनेत्रा पवारांना माध्यमांनी यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी वेळ आल्यावर नक्की बोलणार असं सांगत इशारा दिला आहे.
ज्यांच्यामुळं काँग्रेसनं सुनेत्रा पवारांवर गुंगी गुडिया म्हणत टीका केली, त्या धनंजय मुंडेंनीही काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेसच्या मनात महिलांविषयी द्वेष आहे, या द्वेषातूनच त्यांनी असं ट्विट केल्याची टीका धनंजय मुंडेंनी केली आहे.
महिला नेत्या, तसंच सामाजिक कार्यतकर्त्यांनीही काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवारांवरील या टीकेचा निषेध केला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांवरील काँग्रेसची टीका म्हणजे लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे,अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी काँग्रेसवर केलीय..महायुतीच्या नेत्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवल्याचं पाहायला मिळालं.
कॉग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक्सवर पोस्ट करून खेद व्यक्त केला आहे. सुनेत्राजी पवार यांच्याबद्दल प्रसिद्ध झालेली टिप्पणी खेदजनक असून ती गैरसमजातून झाली आहे. स्त्रीदाक्षिण्य आमच्यासाठी सर्वतोपरी आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने केलेले ट्विट प्रासंगिक होते व्यक्तिगत नाही,त्याचा विपर्यास करू नये असं त्यांनी म्हटलं आहे.
स्त्रीदाक्षिण्य आमच्यासाठी सर्वतोपरी आहे. @INCmaharashtra ने केलेले ट्विट प्रासंगिक होते व्यक्तिगत नाही,त्याचा विपर्यास करू नये.— Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) August 4, 2026
The remarks on Sunetra Ji Pawar that got posted are regrettable and were a result of a miscommunication.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते व माजी खासदार संजय काकडे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार व काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यांचे शब्द मागे घेऊन सार्वजनिक माफी मागावी, अशीही पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
माजी खासदार संजय काकडे यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुसंस्कृतपणा आहे. राज्यातील राजकारणात महिलांचा कायम सन्मान व आदर करण्यात आला आहे. स्वतः शरद पवार यांनी राजकारणात नेहमीच महिलांचा आदर केला आहे आणि तसा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. सुनेत्रा पवार या केवळ महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री नाहीत तर, त्या पवार कुटुंबाच्या सून आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांनी कुटुंबातील ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने या विषयाकडे पाहावे, अशी विनंती काकडे यांनी या पत्रात केली आहे. याबरोबरच आपण कोणत्याही राजकीय हेतूने हे पत्र लिहित नसून महाराष्ट्राच्या महिला उपमुख्यमंत्र्याबद्दल अशापद्धतीचे वक्तव्य मनाला लागल्यामुळे लिहित आहे.
काँग्रेस हा महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष आहे आणि शरद पवार हे या आघाडीचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या या विधानाचा तीव्र निषेध करावा आणि त्यांना माफी मागण्यास सांगावे. शरद पवारांनी याविषयी भूमिका मांडली तर त्याचा सर्व स्तरातून स्वीकार होईल आणि यापुढील काळात अशा पद्धतीने कोणीही महिला नेत्यांविषयी अशा पद्धतीने बोलू नये म्हणून दबाव निर्माण होईल, असेही पवारांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.