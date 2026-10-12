Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /अजित दादांनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी सोमेश्वरचा गड राखला; 21 पैक 21 जागांवर दणदणीत विजय, युगेंद्र पवारांच्या पॅनलचा सुपडासाफ

अजित दादांनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी 'सोमेश्वर'चा गड राखला; 21 पैक 21 जागांवर दणदणीत विजय, युगेंद्र पवारांच्या पॅनलचा सुपडासाफ

बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सोमेश्वर विकासपुरुष अजितदादा पवार पॅनलने 21 पैकी 21 जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:55 PM IST
अजित दादांनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी 'सोमेश्वर'चा गड राखला; 21 पैक 21 जागांवर दणदणीत विजय, युगेंद्र पवारांच्या पॅनलचा सुपडासाफ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आजचे राशीभविष्य 13 ऑक्टोबर 2026 : नवरात्रीची तिसरी दिवस कर्क राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, तर या लोकांच्या नात्यात येणार तणाव
2
3
4
5