अजित दादांनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी 'सोमेश्वर'चा गड राखला; 21 पैक 21 जागांवर दणदणीत विजय, युगेंद्र पवारांच्या पॅनलचा सुपडासाफ

बारामती सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना निवडणूक : बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सोमेश्वर विकासपुरुष अजितदादा पवार पॅनलने 21 पैकी 21 जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला आहे. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या तिरंगी निवडणुकीत सभासदांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या विश्वासावर शिक्कामोर्तब केला.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून बंडखोरी करत भाजपच्या मदतीने स्वतःच पॅनल उभा केलेल्या पुरुषोत्तम जगताप यांच्या पॅनलला सभासदांनी धूळ चारली आहे.तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या पॅनलचा देखील या निवडणुकीत दारून पराभव झाला आहे.
बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर साखर कारखान्यासाठी मतदान सुरु असतानाच ही संपूर्ण निवडणूक एकतर्फी असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार पार्थ पवार यांनी दिली होती. 21 पैकी 21 जागा आमचा जिंकण्याचा प्रयत्न असल्याचा पार्थ पवार यांनी म्हटल होते.