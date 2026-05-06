English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • सुनेत्रा पवारांचा खासदारकीचा राजीनामा; त्यांच्या जागी कोणाची वर्णी लागणार? ही तीन नावं चर्चेत

सुनेत्रा पवारांचा खासदारकीचा राजीनामा; त्यांच्या जागी कोणाची वर्णी लागणार? ही तीन नावं चर्चेत

Sunetra Pawar Resignation: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राज्यसभा खासदारपदाचा राजीनामा दिला आहे. सुनेत्रा पवार यानंतर त्यांच्या जागी कोणाला संधी मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 6, 2026, 05:18 PM IST
सुनेत्रा पवारांचा खासदारकीचा राजीनामा; त्यांच्या जागी कोणाची वर्णी लागणार? ही तीन नावं चर्चेत

Sunetra Pawar Resignation: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा खासदारपदाचा राजीनामा दिला आहे. सुनेत्रा पवारांनी संध्याकाळी 5 वाजता राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार दिल्लीत दाखल झाले होते. सुनेत्रा पवार यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कोणाला संधी मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारामती पोटनिवडणुकीत दणदणती विजय

बारामतीमधील पोटनिवडणुकीतील निकालानंतर सुनेत्रा पवार यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सुनेत्रा पवार यांचा बारामती पोटनिवडणुकीत ऐतिहासिक विजय झाला असून, त्यांना एकूण 2 लाख 18 हजार 969 मतं मिळाली आहेत. त्यांनी अजित पवारांचा विजयाचाही रेकॉर्डही मोडला आहे. आमदार झाल्याने आता त्यांना खासदारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हे ही वाचा

बारामतीमधील अभुतपूर्व विजयानंतर दोन्ही NCP विलीनीकरणाच्या तयारीत? जय पवार म्हणाले 'दोन्ही पक्षांचे...'

 

सुनेत्रा पवार आज दिल्लीत

सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार आज दिल्लीत असून, अनेक नेत्यांच्या भेटी घेण्याच्या शक्यता आहे. यादरम्यान राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर चर्चा होऊ शकते. पण सर्वात महत्त्वाची भेट राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांची असणार आहे. दरम्यान यानंतर सुनेत्रा पवार पश्चिम बंगालला जाणार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता आली असून, तिथे शपथविधीला हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. 

कोणाला मिळणार संधी?

सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर कोणाला संधी दिली जाणार याबाबत वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जय पवार, छगन भुजबळ आणि नितीनकाका पाटील यांची नावं चर्चेत आहे. 

भुजबळांना संधी?

सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं तेव्हा छगन भुजबळांचीही खासदार होण्याची इच्छा होती. मात्र त्यांना डावलून सुनेत्रा पवारांना खासदार करण्यात आलं होतं. त्यांना आता राज्यसभेची खासदरकी देत ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न होईल अशी सूत्रांची माहिती आहे. 

जय पवारांचं राजकीय पुनर्वसन?

जय पवार यांना विधान परिषदेवर पाठवत आमदार केलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र पक्षाने झिशान सिद्दिकी यांच्या नावाची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर जय पवार यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाऊ शकतं. जय पवार यांना राज्यसभेत पाठवल्यास, पार्थ पवारही खासदार असल्याने दोन्ही बंधू सभागृहात एकत्र दिसतील. 

नितीनकाका पाटील यांना अजित पवारांनी दिलं होतं आश्वासन

सातारा लोकसभा मतदारसंघातील वाई विधानसभा मतदारसंघात प्रचारसभेत अजित पवार यांनी नितीनकाका पाटील यांना राज्यसभेचं खासदार करण्याचा शब्द दिला होता. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यानंतर राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी नितीन पाटील यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली होती. मात्र त्यांच्या जागी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. त्यामुळे आता अजित पवारांच्या अनुपस्थितीत पक्षाकडून ते आश्वासन पाळलं जाण्याची शक्यता आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अद्याप यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नसली तरी पुढील काही दिवसात यासंदर्भातील अनेक पक्षांतर्गत घडामोडी पाहायला मिळू शकता. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sunetra pawarRajya sabha

इतर बातम्या

सुनेत्रा पवारांचा खासदारकीचा राजीनामा; त्यांच्या जागी कोणाच...

महाराष्ट्र बातम्या