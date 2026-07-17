'पुढच्या 15 दिवसांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एक होणार', आमदारांचं भाकित; शिंदे-ठाकरेही एकत्र येण्याची भविष्यवाणी

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील हे मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीनंतर दोन दिवसांनी त्यांनी गुरुवारी रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. त्यामुळेच शरद पवारांची राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये सहभागी होणार की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. जयंत पाटील यांनी ही भेट मतदारसंघातील कामासाठी होती असं स्पष्ट केलं असलं तरी चर्चा थांबलेल्या नाहीत. अशातच आता एका आमदाराने दोन्ही राष्ट्रवादी पुढल्या 15 दिवसांमध्ये एकत्र येतील असं भाकीत केलं आहे. विशेष म्हणजे या आमदाराने भविष्यात एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही एकत्र येऊ शकतील असं म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असलेले बडनेरा (अमरावती) मतदारसंघाचे चौथ्यांदा आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करणारे युवा स्वाभिमान पक्षाचे नेते रवी राणा यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचं भाकित व्यक्त केलं आहे. मोठी राजकीय भविष्यवाणी करताना शिंदे आणि ठाकरेही एकत्र येऊ शकतात असंही ते म्हणाले. रवी राणा यांनी सांगितले की, पुढील 15 दिवसांत शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकत्र येतील.
"जे अशक्य आहे ते नेहमी राजकारणात शक्य झालेले आहे. येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये सुनेत्रा वहिनी आणि शरदचंद्र पवार साहेब हे दोन्ही पक्ष एकत्र येतील," असं रवी राणा यांनी म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता, सुप्रिया सुळे दिल्ली (केंद्र) सांभाळतील आणि सुनेत्रा पवार राज्याची जबाबदारी घेतील. केंद्रात सुप्रिया सुळे मंत्री बनतील, अशी भविष्यवाणीही रवी राणा यांनी केली आहे.
याहूनही मोठी भविष्यवाणी रवी राणा यांनी पुढे बोलताना केली असून, "भविष्यात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे देखील एकत्र येतील," असंही म्हणालेत. रवी राणा हे एकनाथ शिंदेंच्या पक्षासाठी काम करत असल्याने त्यांच्या या विधानामुळे नव्या शक्यता आणि चर्चांना उधाण आलं आहे.
एकीकडे रवी राणांकडून दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होईल असं सांगितलं जात असतानाच दुसरीकडे सुनील तटकरेंनी मात्र, "अजित पवार असताना दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा अंतिम टप्प्यात होती. मात्र अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर शरद पवारांच्या पक्षाकडून ही चर्चा थांबवण्यात आली," असं सांगितलं आहे.