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'पुढच्या 15 दिवसांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एक होणार', आमदारांचं भाकित; शिंदे-ठाकरेही एकत्र येण्याची भविष्यवाणी

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दोन मोठे भूकंप होण्याची दाट शक्यता आमदाराने व्यक्त केली असून यापैकी पहिली घटना पुढील 15 दिवसांमध्ये घडेल असं म्हटलं आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:15 AM IST
'पुढच्या 15 दिवसांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एक होणार', आमदारांचं भाकित; शिंदे-ठाकरेही एकत्र येण्याची भविष्यवाणी
Image Credit: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींसंदर्भात मोठा दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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